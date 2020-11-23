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В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»

В Бурятии и Забайкалье прошёл «Диалог на равных»
Общество,  Фото:пресс-служба ПАО «ТГК-14»
ПАО «ТГК-14» совместно с молодежным центром «Искра» стали организаторами в Забайкальском крае и Республике Бурятия онлайн-совещания «Диалог на равных»

С 2017 года существует федеральный проект дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». В рамках проекта в формате производственного совещания проходят встречи с молодёжью во многих регионах страны. В числе спикеров проекта – представители органов власти, крупных градообразующих предприятий, учебных заведений. «Диалог на равных» проходит под эгидой всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии «Вместе ярче».

В онлайн-совещании в Забайкальском крае и Республике Бурятия приняли участие руководители и главные инженеры производственных филиалов, профильные специалисты по сбытовому и экологическому направлениям, а также студенты ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет», ГПОУ «Читинский техникум отраслевых технологий и бизнеса», ГПОУ «Читинский политехнический колледж», ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления», «Бурятский республиканский индустриальный техникум», ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства», «Бурятский республиканский индустриальный техникум», ГАПОУ РБ «Техникум строительства и городского хозяйства», ГБПОУ БМК, «Байкальский многопрофильный колледж», ГБПОУ «Гусиноозёрский энергетический техникум».

Открыл совещание заместитель генерального директора по корпоративно-правовому регулированию Алексей Какаулин. Он отметил, что главная цель взаимодействия в таком формате – формирование практических знаний будущих специалистов-профессионалов, которые могут и хотят разбираться в специфике работы энергетической отрасли двух непростых регионов.

В формате круглого стола по теме: «Мифы, реальность и перспективы большой энергетики Забайкалья и Бурятии» обсуждались самые актуальные темы. В частности, обсуждены вопросы:
- История энергетики Забайкалья и Бурятии. Советское наследие в современных реалиях.
- Летние отключения горячей воды, перекрытые дорог, ремонты теплосетей, восстановление благоустройства;
- Экология озера Кенон. Чистый воздух в Чите и Улан-Удэ. Причины, источники загрязнения, пути улучшения ситуации.
- Кто в ответе за тепло в квартире? Зоны ответственности УК или ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций
- Третья очередь Читинской ТЭЦ-1. Завершение строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Необходимость и источники инвестиций.
- Кто любит «хайповать» на теме ЖКХ.
- Потребность в квалифицированных молодых специалистах в большой энергетике. Перспективы профессионального роста в ПАО «ТГК-14».

Участники «Диалога на равных» подробно обсудили современное состояние энергетической отрасли и актуальные проблемы. До участников – будущих молодых специалистов-энергетиков была доведена информация о возможностях трудоустройства и траектории построения профессиональной карьеры.

- Благодаря заданному формату мероприятия встреча энергетиков и студентов прошла в удобном для всех режиме «вопрос-ответ». Ни один из множества вопросов от будущих дипломированных специалистов не остался без внимания. В ближайшее время все участники «Диалога на равных» получат специальные сертификаты и полиграфическую продукцию с корпоративной символикой. Участники диалога отметили продуктивность и важность подобных встреч, ведь, помимо получения качественного образования, будущим специалистам очень важно получать объективную информацию по направлению своей будущей деятельности, чтобы стать успешными в современных реалиях, - сообщает пресс-служба ПАО «ТГК-14».
Россети Сибирь Бурятия Забайкальский край молодежь ТГК-14
 
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