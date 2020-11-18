Мэр Улан-Удэ проверил строительство детсада в Забайкальском

Сегодня, 18 ноября, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проинспектировал ход строительства детского сада в микрорайоне Забайкальский. Новое учреждение возводят в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».- В этом году мы строим три детских сада по 280 мест каждый: в микрорайоне Забайкальский, на станции Дивизионная и по улице Боевая. В июне был заключен контракт с подрядной организацией «РТ». Эта компания зарекомендовала себя как положительный, надёжный, давний наш партнёр. Детский сад мы планируем сдать до 1 апреля и после начатьпроцесс получения лицензии и оформления для приёма наших детей, – рассказал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.На строительство детского сада было выделено 320 млн рублей. В настоящий момент готовность детского сада составляет около 70%. Подрядчики проложили наружные стены из газобетонных блоков, установили перекрытия, перегородки и отмостки. Сейчас ведутся работы по вертикальному планированию участка, по устройству наружных тепловых сетей, подготовительные работы по устройству проездов, основания под асфальтирование.На месте с подрядчиком и представителями комитета по строительству и комитета по образованию мэр Игорь Шутенков обсудил детали хода строительства. В частности, в новом детском саду установлена газовая котельная, которая отличается экологичностью и простотой обслуживания.- Ещё до прошлого года мы не могли строить социальные объекты, не имея привязки к инженерным сетям. В прошлом году эта проблема была снята. Мы подвозим газ и отопление, плюс локальные очистные сооружения – это позволяет строить детский сад практически в любом месте. Здесь мы реализуем отопление через газовую котельную. Она будет отапливать этот детский сад, также имеется возможность подключить дополнительно другие социальные объекты, – отметил мэр. – Сейчас при строительстве используются новые материалы, которые являются энергосберегающими и теплосберегающими, поэтому за счёт энергосберегающих технологий мы будем уменьшать расходы на отопление.По поручению мэра Игоря Шутенкова параллельно со строительством детских садов строятся подъездные дороги, проводится освещение.- Мы будем сейчас решать, как в следующем году будем строить дорогу с освещением. У нас два варианта: либо понизу, либо поверху. Будем выбирать наиболее правильный и удобный для жителей. Детские сады мы размещаем в шаговой доступности для населения, – подчеркнул Игорь Шутенков.В прошлом году в Улан-Удэ построили десять детских садов. В этом году их ввели в эксплуатацию. В настоящее время идёт строительство трёх детских садов. По словам мэра Игоря Шутенкова, в конце этого месяца будет заключен контракт с победителем торгов на строительство ещё одного детского сада на 280 мест по улице Конечная. Также будут объявлены торги на строительство детского сада на 280 мест по улице Лермонтова, рядом с ФСК.- Строительство детских также ведётся в рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет» в рамках национального проекта «Демография», утверждённого в соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», – сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.