Улан-Удэ признан готовым к зиме

Появилась гарантия того, что улан-удэнцы будут обеспечены теплом
Улан-Удэ получил паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов. Документ выдан Забайкальским управлением Ростехнадзора и служит гарантией того, что улан-удэнцы в течение всего зимнего сезона будут обеспечены теплом, сообщает комитет городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
– Получение муниципалитетом паспорта готовности означает, что все теплоснабжающие предприятия, тепловые сети, учреждения, организации и жилые дома полностью готовы к зиме, – сообщили в комитете.
Получение паспорта готовности говорит о качественной подготовке коммунальной инфраструктуры города. Подготовка к отопительному сезону длилась не один месяц.
– В этом году проведена слаженная и плодотворная работа, несмотря на непростой период — в условиях ограничительных мер, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции. В срок завершены все необходимые мероприятия для подготовки к надежному прохождению осенне-зимнего периода, — отметил заместитель мэра, председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Сергей Гашев.
Подготовка к отопительному периоду велась под личным контролем мэра города Игоря Шутенкова, уточняют в администрации города. Впервые в этом году были созданы межведомственные комиссии по проверке и оценке готовности к отопительному периоду теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии. Межведомственные комиссии проверили на готовность 2158 многоквартирных домов. Были проверены 33 муниципальные котельные, семь ведомственных и 11 котельных минобороны РФ, а также ТЭЦ-2.
Практика выдачи паспортов готовности к отопительному периоду действует в России с весны 2013-го. Именно тогда министерство энергетики РФ выпустило приказ №103, которым утвердило «Правила оценки готовности к отопительному периоду». По этим правилам все потребители – будь то жилые дома, предприятия или учреждения – должны уже к середине сентября получить свои паспорта готовности. Затем их получают теплоснабжающие организации. Обязанность проверять готовность к зиме возложена на муниципалитеты.
Улан-Удэ признан готовым к зиме
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