Работы по установке ограждения завершены
Жители села Верхний Торей Джидинского района Бурятии своими силами построили ограждение против скота протяжённостью 500 метров. О поступке сообщили в группе «Джида-инфо. 24/7».
- Это позволит избежать потравы сенокосных угодий жителей села, - говорится в сообщении.
На строительство потратили 126 тысяч 900 рублей по программе «Народный бюджет».
Жители Бурятии защитили сенокосные угодия
Общество, Фото:
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