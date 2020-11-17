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Жители Бурятии защитили сенокосные угодия

Жители Бурятии защитили сенокосные угодия
Общество,  Фото:"Джида-инфо"
Работы по установке ограждения завершены

Жители села Верхний Торей Джидинского района Бурятии своими силами построили ограждение против скота протяжённостью 500 метров. О поступке сообщили в группе «Джида-инфо. 24/7».

- Это позволит избежать потравы сенокосных угодий жителей села, - говорится в сообщении.

На строительство потратили 126 тысяч 900 рублей по программе «Народный бюджет».


сено домашние животные
 
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