В Бурятии напишут экологический диктант

Он состоится на 27 площадках республики и онлайн
Всероссийский экологический диктант пройдёт 15 и 16 ноября во всех субъектах Российской Федерации. Мероприятие проводится с целью популяризации экологических знаний, а также повышения уровня экологической грамотности.
В Бурятии проведение экодиктанта планируется как в формате офлайн-площадок, так и участия в режиме онлайн. В рамках подготовки сформировано 27 площадок для проведения мероприятия в образовательных организациях районов республики: в Курумканском – 7 площадок; в Бичурском – 6; в Кабанском – 4; в Прибайкальском – 3; в Тункинском – 2; в Закаменском, Заиграевском, Муйском, Мухоршибирском районах и Улан-Удэ – по 1 площадке.
Всего в экодиктанте планируют принять участие более 1000 школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Лица старше 18 лет участвуют в мероприятии на официальном сайте мероприятия (Экодиктант.рус) без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра Бурятии.
Возрастное ограничение 6+
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Общество, Фото:
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