 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

09 ноября

08 ноября

Популярное

В Бурятии напишут экологический диктант

В Бурятии напишут экологический диктант
Общество,  Фото:pixabay.com
Он состоится на 27 площадках республики и онлайн

Всероссийский экологический диктант пройдёт 15 и 16 ноября во всех субъектах Российской Федерации. Мероприятие проводится с целью популяризации экологических знаний, а также повышения уровня экологической грамотности.

В Бурятии проведение экодиктанта планируется как в формате офлайн-площадок, так и участия в режиме онлайн. В рамках подготовки сформировано 27 площадок для проведения мероприятия в образовательных организациях районов республики: в Курумканском – 7 площадок; в Бичурском – 6; в Кабанском – 4; в Прибайкальском – 3; в Тункинском – 2; в Закаменском, Заиграевском, Муйском, Мухоршибирском районах и Улан-Удэ – по 1 площадке.

Всего в экодиктанте планируют принять участие более 1000 школьников в возрасте от 12 до 18 лет. Лица старше 18 лет участвуют в мероприятии на официальном сайте мероприятия (Экодиктант.рус) без ограничений. Об этом сообщает пресс-служба ресурсного эколого-биологического центра Бурятии.

Возрастное ограничение 6+
диктант экологическая акция экология Бурятия образование
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Усть-Орде установлены билборды с героями Великой Отечественной
В Усть-Орде установлены билборды с героями Великой Отечественной
Общество, 09.11.2020
Они размещены на улицах, названных в честь героев войны
В Бурятии продолжается конкурс сочинений об Александре Невском
В Бурятии продолжается конкурс сочинений об Александре Невском
Общество, 09.11.2020
Заявки принимаются от школьников и учащихся ссузов
В Иркутской области соревнуются в инсценировках по книгам Распутина
В Иркутской области соревнуются в инсценировках по книгам Распутина
Общество, 09.11.2020
Результаты конкурса объявят в марте следующего года
Дзюдоисты Улан-Удэ взяли 5 медалей всероссийских соревнований
Дзюдоисты Улан-Удэ взяли 5 медалей всероссийских соревнований
Общество, 09.11.2020
Турнир проходил в Красноярске среди юношей до 18 лет
Монгол стал всеяпонским чемпионом по сумо среди студентов
Монгол стал всеяпонским чемпионом по сумо среди студентов
Общество, 09.11.2020
«Студент-Ёкодзуна» теперь сможет дебютировать как профессионал
Бурятия, Забайкалье и Иркутская область соревновались в Байкаловедении
Бурятия, Забайкалье и Иркутская область соревновались в Байкаловедении
Общество, 09.11.2020
Подведены итоги межрегиональной олимпиады по экологии Байкала
Ангарчанка стала призёром турнира по вольной борьбе
Ангарчанка стала призёром турнира по вольной борьбе
Общество, 09.11.2020
На соревнованиях в Польше она заняла второе место в весовой категории до 76 кг
В Иркутской области зоозащитниками займутся правоохранительные органы
В Иркутской области зоозащитниками займутся правоохранительные органы
Общество, 09.11.2020
Их действия помешали проверке в приюте для животных
Борица из Бурятии завоевала «бронзу» в Польше
Борица из Бурятии завоевала «бронзу» в Польше
Общество, 09.11.2020
Эта третья медаль республики в международном турнире Poland Open
Нацпарк в Бурятии получил новую технику
Нацпарк в Бурятии получил новую технику
Общество, 09.11.2020
Об этом рассказал директор Михаил Овдин
Улан-удэнцы жалуются на стаю собак у детской поликлиники
Улан-удэнцы жалуются на стаю собак у детской поликлиники
Общество, 09.11.2020
Мэрия напомнила, куда звонить по поводу злых собак
В Улан-Удэ снимут фильм о дружбе мальчика с нерпой
В Улан-Удэ снимут фильм о дружбе мальчика с нерпой
Общество, 09.11.2020
Съёмочная группа ищет юных актёров
В улан-удэнской школе возвели новую спортплощадку
В улан-удэнской школе возвели новую спортплощадку
Общество, 09.11.2020
Здесь отремонтировали две баскетбольные площадки

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^