Ожидается небольшой снег
По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -6-11, местами -1-6, по юго-западу и северу -13-18, днём 0+5 тепла, по северу 0-5 градусов.
В Улан-Удэ ночью без осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -6-8, днём +1+3 градуса.
В последний октябрьский день в Улан-Удэ до +3
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 31.10.2020
Ожидается небольшой снег
Первые соревнования зимнего сезона проведут на озере Торма
Самым возрастным участником стала 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй
Монумент в Закаменском районе венчает большой крест
Победителей наградят дипломами и подарками
У детей победу одержал ансамбль шумовых инструментов «Калинка»
Предназначение проекта - оградить молодёжь от пагубных привычек
Детско-юношеская библиотека объявила онлайн-челлендж «Люди и стихи»
По сценарию, на перевале произошло опрокидывание грузовика
Горячее питание получат работники 11 медицинских учреждений
Подведены итоги челлендж-конкурса выразительного чтения «Буряад шүлэгөө уншая»
Соревнования юниоров проходили в Сочи
Спортсмены выиграли медали в составе команды «Россия-ДФО»
В финал прошло 10 участников
Причины возгораний дознавателям Бурятии помогают устанавливать эксперты испытательной пожарной лаборатории