 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

31 октября

30 октября

Популярное

В последний октябрьский день в Улан-Удэ до +3

В последний октябрьский день в Улан-Удэ до +3
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Ожидается небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -6-11, местами -1-6, по юго-западу и северу -13-18, днём 0+5 тепла, по северу 0-5 градусов.

В Улан-Удэ ночью без осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -6-8, днём +1+3 градуса.
прогноз погоды
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пройдёт турнир по рыбной ловле со льда
В Бурятии пройдёт турнир по рыбной ловле со льда
Общество, 30.10.2020
Первые соревнования зимнего сезона проведут на озере Торма
В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов
В Агинском округе состоялся конкурс начинающих поэтов
Общество, 30.10.2020
Самым возрастным участником стала 90-летняя Рыгжид Дарижапова из посёлка Могойтуй
В Бурятии открыли памятник казачьему караулу
В Бурятии открыли памятник казачьему караулу
Общество, 30.10.2020
Монумент в Закаменском районе венчает большой крест
Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков
Школьников Улан-Удэ приглашают принять участие в конкурсе рисунков
Общество, 30.10.2020
Победителей наградят дипломами и подарками
80-летние гармонисты победили в конкурсе «Забайкальские наигрыши»
80-летние гармонисты победили в конкурсе «Забайкальские наигрыши»
Общество, 30.10.2020
У детей победу одержал ансамбль шумовых инструментов «Калинка»
В Иркутске открылась антинаркотическая квест-комната
В Иркутске открылась антинаркотическая квест-комната
Общество, 30.10.2020
Предназначение проекта - оградить молодёжь от пагубных привычек
Жители Бурятии прочтут стихи на разных языках
Жители Бурятии прочтут стихи на разных языках
Общество, 30.10.2020
Детско-юношеская библиотека объявила онлайн-челлендж «Люди и стихи»
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ЧС на Мандрике
В Бурятии прошли учения по ликвидации последствий ЧС на Мандрике
Общество, 30.10.2020
По сценарию, на перевале произошло опрокидывание грузовика
В Иркутске организована доставка обедов врачам, борющимся с COVID-19
В Иркутске организована доставка обедов врачам, борющимся с COVID-19
Общество, 30.10.2020
Горячее питание получат работники 11 медицинских учреждений
В Бурятии назвали лучших чтецов на бурятском языке
В Бурятии назвали лучших чтецов на бурятском языке
Общество, 30.10.2020
Подведены итоги челлендж-конкурса выразительного чтения «Буряад шүлэгөө уншая»
Шашисты Бурятии завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата мира
Шашисты Бурятии завоевали «серебро» и «бронзу» чемпионата мира
Общество, 30.10.2020
Спортсмены выиграли медали в составе команды «Россия-ДФО»
В Бурятии рассказали, как определяют причины пожаров
В Бурятии рассказали, как определяют причины пожаров
Общество, 30.10.2020
Причины возгораний дознавателям Бурятии помогают устанавливать эксперты испытательной пожарной лаборатории

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^