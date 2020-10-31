В последний октябрьский день в Улан-Удэ до +3

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Ожидается небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 октября по республике местами небольшой и умеренный снег. Ветер северо-западный 4-9, днём в отдельных районах 15-17 м/с. Температура ночью -6-11, местами -1-6, по юго-западу и северу -13-18, днём 0+5 тепла, по северу 0-5 градусов.



В Улан-Удэ ночью без осадков, во второй половине дня небольшой снег. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 7-12 м/с. Температура ночью -6-8, днём +1+3 градуса.

