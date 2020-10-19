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Футболисты из Иркутской области стали призёрами всероссийского проекта

Футболисты из Иркутской области стали призёрами всероссийского проекта
Общество,  Фото:пресс-служба союза федераций футбола «Сибирь»
Школьники из Черемховского района получили звание чемпионов финала «Мини-футбол - в школу»

В начале октября в УСК «Подмосковье» завершились матчи всероссийского финала 15-го сезона общероссийского проекта «Мини-футбол - в школу». Сильнейших выявляли лучшие школьные команды юношей и девушек со всей страны в четырёх возрастных категориях. Впервые в истории проекта из-за угрозы распространения коронавируса церемония награждения была проведена в бесконтаком формате.

В старшей возрастной группе у юношей 2002-2003 гг.р. звание чемпионов завоевали игроки средней общеобразовательной школы №1 из посёлка Михайловка Иркутской области. В финальном матче против команды Краснослободского многопрофильного лицея из Мордовии сибиряки одержали победу в серии послематчевых пенальти. В прошлом году команда этой же школы заняла 13-е место.

Денис Рудинский из команды победителей был удостоен индивидуальной награды, как «Лучший бомбардир» в своей возрастной категории. Также спонсорами проекта как лучший игрок был отмечен другой игрок команды из Михайловки – Вячеслав Прошутинский.

У юношей 2004-2005 гг.р. ученики гимназии из города Саянск Иркутской области заняли почётное 3 место. В матче за бронзовые медали саянцы разгромили школу №100 из Санкт-Петербурга - 4:0. Голкипер из Саянска – Егор Хроменков был признан «Лучшим вратарём турнира» в своей возрастной категории.

У девушек 2002-2003 гг.р. пятое место заняла сборная Новоселенгинской средней школы из Бурятии. Об этом сообщает пресс-служба союза федераций футбола «Сибирь».
спорт мини-футбол Иркутская область Бурятия
 
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