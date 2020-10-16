На севере Бурятии уничтожено 120 кг мясного сырья без маркировки

В области карантина растений проведено 85 плановых осмотров, выявлено 47 нарушений, нарушителям направлено 16 предостережений. В рамках постоянного контроля выявлено 23 нарушения, выданы предписания об их устранении, а также отобрано 386 проб, 23 из которых дали положительный результат, сообщили в пресс-службе управления.











За 9 месяцев специалистами Россельхознадзора в городе Северобайкальске, Северобайкальском и Муйском районах Бурятия проведено 15 проверок, в ходе которых выявлено 10 нарушений. Задержано 520 кг подконтрольной продукции, уничтожено 120 кг мясного сырья без маркировки и ветеринарных сопроводительных документов, в ходе проверок наложено 75 тысяч рублей штрафов.Совместно с органами прокуратуры и другими контролирующими ведомствами проведено 3 мероприятия, в ходе которых выявлены нарушения в области ветеринарии. К административной ответственности привлечено два индивидуальных предпринимателя.В отдел поступило четыре обращения от граждан, на основании которых проведено два обследования и выявлено четыре нарушения, привлечены к ответственности в виде штрафов 4 физических лица.При проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» инспекторами выявлено 36 нарушений, заблокировано два пользователя, выявлена фантомная площадка. Наложено 36 тысяч рублей штрафа, выдано 19 предупреждений. Зарегистрировано в ФГИС «Меркурий» 46 хозяйствующих субъектов.В рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов и сырья животного происхождения в 2020 году Северобайкальским межрайонным отделом отобрано 26 проб для лабораторных исследований.При ввозе и вывозе инспекторами ветеринарного надзора досмотрена 1451 тонна подконтрольной продукции, 1 559 560 штук яиц, 1350 голов птицы. Инспекторами карантина растений досмотрено 1032 тонны подкарантинной продукции, 38 408 куб. м пиломатериалов хвойных пород, 39 856 штук срезанных цветов и горшечных растений.