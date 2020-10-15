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В Бурятии организации и предприятия переходят на гибкий график

В Бурятии организации и предприятия переходят на гибкий график
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Таком образом хотят исключить скопление людей в общественном транспорте

В Бурятии на заседании республиканского оперативного штаба по коронавирусу принято решение о переводе организованных коллективов на гибкий график работы, исключающий скопление сотрудников в общественном транспорте и служебных помещениях.

- График должен быть разработан с обеспечением оптимального режима служебного времени и отдыха. Это решение отражено в новой версии указа главы Бурятии № 37 от 13 октября «О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)», - отмечают в пресс-службе правительства Бурятии.

Также с 13 октября предоставление государственных услуг осуществляется по предварительной записи при условии строгого соблюдения профилактических мер.

До особого распоряжения приостанавливается проведение всеми медицинскими организациями профилактических осмотров и диспансеризации, осуществляемых в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования.

Как сообщал «Байкал-Daily», также гибкий график предлагают организовать для студентов ссузов и вузов.

На сегодняшний день в республике зарегистрировано 8499 случаев заражения коронавирусом.


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