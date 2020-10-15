В Бурятии побит коронавирусный антирекорд

По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на 8:00 часов 15 октября зарегистрировано 8499 случаев заражения COVID-19. Из 141 случаев заболевания 101 зарегистрирован в Улан-Удэ. Всего по Улан-Удэ – 5238 (62% от общего числа инфицированных).
Всего за минувшие сутки выявлено 141 новый больной. Как сообщал «Байкал-Daily», ранее антирекорд был зафиксирован 13 октября – тогда было выявлено 110 новых больных коронавирусом.
Из 141 нового случая COVID-19: 112 человек - обследованы по обращению с признаками ОРВИ. Заболевшие связывают свое заболевание с посещением мест массового скопления людей (торговые центры и магазины, кафе), проезд в общественном транспорте с нарушением масочного режима, неиспользованием антисептиков. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19. Проводятся противоэпидемические мероприятия.
Круг контактных лиц составляет 3798 человек.
В инфекционных стационарах республики с подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1145 пациентов, из них 24 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное.
В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилирована 1471 койка, занято – 1277, в т.ч. с лабораторно подтвержденным COVID-19 – 1145, свободно 194 койки. Занятость коечного фонда составляет 86,8 %.
Проходят амбулаторное лечение 763 пациента с COVID-19, с лёгким течением заболевания.
Всего выздоровели от COVID-19 – 6501 человек, в том числе за минувшие сутки 116 человек Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 90 человек, в том числе за минувшие сутки 3 пациента.
В республиканской инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых пациентов с COVID-19, на ИВЛ 4 пациента (из них 3 чел. на неинвазивной ИВЛ).
В стационаре по ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находятся 6 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 5), на ИВЛ 2 пациента (старше 65 – 2).
В стационаре по ул. Солнечная 4 «а» в отделении реанимации находятся 14 пациентов с COVID-19 (старше 65 лет – 1), на ИВЛ – 8 пациентов, старше 65 лет – 1 чел.
В стационаре ДРКБ находятся 75 пациентов, из них детей 13. В отделении реанимации находятся 6 пациентов с COVID-19, на ИВЛ – больных нет.
В стационаре БСМП находятся 46 пациентов с COVID-19. В отделении реанимации находятся 4 пациента с COVID-19, на ИВЛ – 1 пациент старше 65 лет.
В стационаре Центра восточной медицины находятся 190 пациентов с COVID-19.
В стационаре Республиканского кожно-венерологического диспансера находятся 16 пациентов с COVID-19.
В обсерваторе находится 31 человек.