В Роспотребнадзоре считают, что гибкий график обучения в вузах и ссузах снизит распространение вируса
На очередном заседании Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, руководитель управления Роспотребнадзора по Бурятии Сергей Ханхареев предложил вузам и ссузам республики ввести гибкий график обучения.
- В республике продолжается рост заболеваемости COVID-19. Нам необходимо принять меры по максимальному разобщению населения. Для этого мы предлагаем ввести гибкий график обучения в вузах и ссузах. Если передвинуть начало занятий, к примеру, на 10-11 часов, мы значительно снизим скопление людей на остановках общественного транспорта, в самом общественном транспорте - выступил на заседании штаба Сергей Ханхареев.
В указе главы Бурятии закреплена эта норма относительно всех работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории республики, сообщили в пресс-службе управления.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике сохраняется напряжённая ситуация с коронавирусом. На сегодня общее число случаев заболевания составляет 8499, суточный прирост составил +141 человек. За весь период скончались 90 пациентов с COVID-19.
В Бурятии предлагают ввести гибкий график для студентов
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