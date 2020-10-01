В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №3

Изменения связаны с земляными работами



В Улан-Удэ с 3 по 4 октября будет изменена схема движения маршрута №3. Движение меняется в связи с проведением земляных работ на проезжей части автодороги по ул. Шмидта и Банзарова (вблизи дома № 5а по ул. Банзарова), сообщает пресс-служба администрации города.



В направлении конечной остановки «пл. Банзарова» автобусы маршрута № 3 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Д. Банзарова, через ул. Свободы - ул. Шмидта – ул. Сверлова – ул. Ленина - пл. Банзарова.



В обратном направлении без изменений.

