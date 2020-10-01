Изменения связаны с земляными работами
В Улан-Удэ с 3 по 4 октября будет изменена схема движения маршрута №3. Движение меняется в связи с проведением земляных работ на проезжей части автодороги по ул. Шмидта и Банзарова (вблизи дома № 5а по ул. Банзарова), сообщает пресс-служба администрации города.
В направлении конечной остановки «пл. Банзарова» автобусы маршрута № 3 будут следовать в объезд закрытого для движения участка по ул. Д. Банзарова, через ул. Свободы - ул. Шмидта – ул. Сверлова – ул. Ленина - пл. Банзарова.
В обратном направлении без изменений.
В Улан-Удэ изменится схема движения маршрута №3
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