Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей

Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей
Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил с губернаторами реализацию планов социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Совещание прошло в преддверии заседания президиума правительственной комиссии, на которой рассмотрят выделение федеральных денег на строительство и ремонт социальных объектов на Дальнем Востоке.
- Очень удобный формат существует у нас: на правкомиссии мы можем перераспределять уже выделенные деньги и выделять дополнительное финансирование на новые объекты. В этом году прошло уже четыре заседания, где мы увеличили суммы на 5 миллиардов рублей и перераспределили 6,7 миллиардов. За этими суммами – детские сады, стадионы, школы: те объекты, которые так необходимы жителям наших сёл и городов. Сегодня мы обсудим предложение по выделению дополнительных 319 миллионов рублей, а также предложения регионов по перераспределению средств, - сказал в своём вступительном слове глава Минвостокразвития России Александр Козлов.
На совещании было решено, что дополнительное финансирование получат Бурятия, Амурская область, Забайкальский край и Магаданская область.
Бурятия получит 62,9 миллиона рублей на обновление материально-технической базы в авиационном техникуме. Глава региона Алексей Цыденов отметил, что это «стратегическое образовательное учреждение не только для республики, но и для всего Дальнего Востока». После совещания министр и губернатор более предметно обсудили детали дальнейшей помощи от федерации техникуму, а также дополнительные предложения Бурятии по реализации программы «Единая субсидия» в регионе.
Школьники посёлка Новая Чара в Забайкальском крае смогут заниматься спортом на современном инвентаре, учиться на новом оборудовании и гулять в красивом парке. 104 миллиона рублей выделит Минвостокразвития на приобретение оборудования и инвентаря для стадиона, школьной коробки и детских площадок, модернизацию материально-технической базы школы № 2 и благоустройство парка в Новой Чаре.
На совещании обсудили и перераспределение средств внутри самих регионов. То есть дополнительные деньги им не выделяются, субъекты – из-за экономии средств или из-за невозможности выполнить какие-то работы – могут потратить деньги на другие объекты. Окончательные решения по каждому предложенному перераспределению будут приняты на заседании президиума правительственной комиссии 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей
Большинство заболевших коронавирусом признают, что заразились из-за того, что не носили маски
Забавное видео улан-удэнки набрало 1,3 миллиона просмотров
В Международный день пожилых людей проект «Милан-Удэ Daily» взял интервью у легенды театрального закулисья Бурятии
Новогодний городок этой зимой обойдётся бюджету вдвое дороже предыдущих
Изменения связаны с земляными работами
Все призывные пункты оборудованы бесконтактными термометрами
С этого места открывается панорама Тункинской котловины
Также отработаны задачи радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов
Срок сдачи объекта уже сегодня
Аллея появилась на пришкольном участке
Эти международные состязания будут первыми после начала пандемии
Декоративного кролика люди нашли на своём участке
Авторы проекта по грядущему благоустройству Гостиных рядов и площади Революции рассказали о нём
Заражённые спортсмены не допущены к домашнему чемпионату ДФО