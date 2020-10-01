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Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей

Минвостокразвития выделит для техникума в Бурятии почти 63 миллиона рублей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Всего на социальные объекты 4 регионов ДФО власти дополнительно выделят 319 миллионов рублей

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов обсудил с губернаторами реализацию планов социального развития центров экономического роста («Единая субсидия»). Совещание прошло в преддверии заседания президиума правительственной комиссии, на которой рассмотрят выделение федеральных денег на строительство и ремонт социальных объектов на Дальнем Востоке.

- Очень удобный формат существует у нас: на правкомиссии мы можем перераспределять уже выделенные деньги и выделять дополнительное финансирование на новые объекты. В этом году прошло уже четыре заседания, где мы увеличили суммы на 5 миллиардов рублей и перераспределили 6,7 миллиардов. За этими суммами – детские сады, стадионы, школы: те объекты, которые так необходимы жителям наших сёл и городов. Сегодня мы обсудим предложение по выделению дополнительных 319 миллионов рублей, а также предложения регионов по перераспределению средств, - сказал в своём вступительном слове глава Минвостокразвития России Александр Козлов.

На совещании было решено, что дополнительное финансирование получат Бурятия, Амурская область, Забайкальский край и Магаданская область.

Бурятия получит 62,9 миллиона рублей на обновление материально-технической базы в авиационном техникуме. Глава региона Алексей Цыденов отметил, что это «стратегическое образовательное учреждение не только для республики, но и для всего Дальнего Востока». После совещания министр и губернатор более предметно обсудили детали дальнейшей помощи от федерации техникуму, а также дополнительные предложения Бурятии по реализации программы «Единая субсидия» в регионе.

Школьники посёлка Новая Чара в Забайкальском крае смогут заниматься спортом на современном инвентаре, учиться на новом оборудовании и гулять в красивом парке. 104 миллиона рублей выделит Минвостокразвития на приобретение оборудования и инвентаря для стадиона, школьной коробки и детских площадок, модернизацию материально-технической базы школы № 2 и благоустройство парка в Новой Чаре.

На совещании обсудили и перераспределение средств внутри самих регионов. То есть дополнительные деньги им не выделяются, субъекты – из-за экономии средств или из-за невозможности выполнить какие-то работы – могут потратить деньги на другие объекты. Окончательные решения по каждому предложенному перераспределению будут приняты на заседании президиума правительственной комиссии 12 октября. Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
социальные объекты финансирование ДФО Бурятия
 
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