Баир Ринчинов занял третье место в быстрой программе по русским шашкам
С 26 по 27 сентября в Московской области состоялись молниеносная и быстрая программы чемпионата России по русским шашкам, сообщает федерация шашек России.
В быстрой игре в русские шашки участие приняли 64 мужчины и 43 женщины. Бронзовую медаль завоевал гроссмейстер из Бурятии Баир Ринчинов, набравший 13 очков из 18 возможных. Победу одержал Владимир Скрабов из Ярославской области. Второе место у Николая Стручкова из Якутии.
Шашист из Бурятии стал призёром чемпионата России
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