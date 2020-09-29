Шашист из Бурятии стал призёром чемпионата России

Баир Ринчинов занял третье место в быстрой программе по русским шашкам



С 26 по 27 сентября в Московской области состоялись молниеносная и быстрая программы чемпионата России по русским шашкам, сообщает федерация шашек России.



В быстрой игре в русские шашки участие приняли 64 мужчины и 43 женщины. Бронзовую медаль завоевал гроссмейстер из Бурятии Баир Ринчинов, набравший 13 очков из 18 возможных. Победу одержал Владимир Скрабов из Ярославской области. Второе место у Николая Стручкова из Якутии.

