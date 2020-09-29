 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

29 сентября

28 сентября

Популярное

Шашист из Бурятии стал призёром чемпионата России

Шашист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество,  Фото:паблик «Шашки Бурятии»
Баир Ринчинов занял третье место в быстрой программе по русским шашкам

С 26 по 27 сентября в Московской области состоялись молниеносная и быстрая программы чемпионата России по русским шашкам, сообщает федерация шашек России.

В быстрой игре в русские шашки участие приняли 64 мужчины и 43 женщины. Бронзовую медаль завоевал гроссмейстер из Бурятии Баир Ринчинов, набравший 13 очков из 18 возможных. Победу одержал Владимир Скрабов из Ярославской области. Второе место у Николая Стручкова из Якутии.
спорт шашки чемпионат России Бурятия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Шашист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Шашист из Бурятии стал призёром чемпионата России
Общество, 29.09.2020
Баир Ринчинов занял третье место в быстрой программе по русским шашкам
Иркутск принял межрегиональный фестиваль архитекторов
Иркутск принял межрегиональный фестиваль архитекторов
Общество, 29.09.2020
Гран-при конкурса уехал в Красноярск
В Тарбагатае трасса временно останется без освещения
В Тарбагатае трасса временно останется без освещения
Общество, 29.09.2020
Здесь перенесут опоры электроосвещения
В Черемхово введут обязательный масочный режим
В Черемхово введут обязательный масочный режим
Общество, 29.09.2020
Он начнёт действовать с 1 октября
Повышение уровня Байкала запечатлели с самолёта
Повышение уровня Байкала запечатлели с самолёта
Общество, 29.09.2020
Наглядными фотографиями новой проблемы Байкала поделился член правительства Бурятии
По центру Улан-Удэ бегала лисица
По центру Улан-Удэ бегала лисица
Общество, 29.09.2020
Рыжую хищницу обнаружили в выходные
Жители Бурятии услышат из телевизоров особый сигнал
Жители Бурятии услышат из телевизоров особый сигнал
Общество, 29.09.2020
2 октября будет проводиться всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне
Север Байкала в Бурятии очистят от спирогиры
Север Байкала в Бурятии очистят от спирогиры
Общество, 29.09.2020
Учёные заявляют о критических скоплениях остатков водорослей
В Бурятии скончался 30-летний вокалист театра «Забава»
В Бурятии скончался 30-летний вокалист театра «Забава»
Общество, 29.09.2020
Без Сергея Рычкова не обходилось ни одно выступление театра «Забава»
В Бурятии школьники высадили золотистую смородину
В Бурятии школьники высадили золотистую смородину
Общество, 29.09.2020
Саженцы появились в Парке Победы в селе Бичура
В Улан-Удэ для онкобольных детей устроили концерт
В Улан-Удэ для онкобольных детей устроили концерт
Общество, 29.09.2020
Организаторами стали финалистки «Миссис Бурятия» и УФСИН
На нефтебазе «Бурятнефпродукт» пройдут учения
На нефтебазе «Бурятнефпродукт» пройдут учения
Общество, 29.09.2020
В Бурятии пройдёт всероссийская тренировка по гражданской обороне
Жителей Бурятии обучают добровольные юные пожарные
Жителей Бурятии обучают добровольные юные пожарные
Общество, 29.09.2020
Дети рассказывают взрослым о пожарной безопасности
Октябрь в Бурятии начнётся с холодов
Октябрь в Бурятии начнётся с холодов
Общество, 29.09.2020
Последний день сентября будет холодным

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^