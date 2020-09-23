В Бурятии пожарные «спасли» студента

В условной задымленной зоне они обнаружили одного студента, которого с помощью спасательного устройства эвакуировали на свежий воздух.







- Подобные тренировки повышают эффективность действий персонала при возникновении пожара, а также помогают пожарным изучить особенности работы на конкретном объекте, - отмечают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.







Всего сначала сентября было проведено 509 уроков безопасности, на которых правилам пожарной безопасности обучено свыше 11 тысяч человек.





Сегодня, 23 сентября, в городе Кяхта прошло пожарно-тактическое учение в здании медицинского колледжа.По тактическому замыслу учений, на втором этаже загорелся кабинет. Пожар произошёл из-за короткого замыкания. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации сотрудники администрации колледжа продублировали сообщение о возгорании в пожарную охрану.Была организована эвакуация учащихся и персонала из здания.К месту условного пожара прибыли два расчёта пожарных. Подключившись к дыхательным аппаратам, пожарные зашли в здание.В это же время проводилось тушение «пожара».22 сентября в школе посёлка Кабанск Кабанского района инструкторы противопожарной профилактики рассказали учащимся о самых частых причинах пожаров, о действиях при обнаружении возгорания, о номерах «101» и «112», по которым можно вызвать пожарных, а также рассказали как пользоваться огнетушителем. После беседы детям были выданы памятки республиканского агентства ГО и ЧС «Детство без пожаров».