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В Бурятии пожарные «спасли» студента

В Бурятии пожарные «спасли» студента
Общество,  Фото:агентство ГО и ЧС
Учения прошли в Кяхтинском медучилище

Сегодня, 23 сентября, в городе Кяхта прошло пожарно-тактическое учение в здании медицинского колледжа.

По тактическому замыслу учений, на втором этаже загорелся кабинет. Пожар произошёл из-за короткого замыкания. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации сотрудники администрации колледжа продублировали сообщение о возгорании в пожарную охрану.

Была организована эвакуация учащихся и персонала из здания.

К месту условного пожара прибыли два расчёта пожарных. Подключившись к дыхательным аппаратам, пожарные зашли в здание.

В условной задымленной зоне они обнаружили одного студента, которого с помощью спасательного устройства эвакуировали на свежий воздух.


В это же время проводилось тушение «пожара».

- Подобные тренировки повышают эффективность действий персонала при возникновении пожара, а также помогают пожарным изучить особенности работы на конкретном объекте, - отмечают в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.


22 сентября в школе посёлка Кабанск Кабанского района инструкторы противопожарной профилактики рассказали учащимся о самых частых причинах пожаров, о действиях при обнаружении возгорания, о номерах «101» и «112», по которым можно вызвать пожарных, а также рассказали как пользоваться огнетушителем. После беседы детям были выданы памятки республиканского агентства ГО и ЧС «Детство без пожаров».

Всего сначала сентября было проведено 509 уроков безопасности, на которых правилам пожарной безопасности обучено свыше 11 тысяч человек.




пожарные учения
 
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