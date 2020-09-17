Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье

Общество, Фото: предоставлено организаторами

Уроженец Замбии познакомится с бурятской культурой и бытом сельчан



Сегодня, 17 сентября в Бурятии стартовали съёмки проекта «Россия глазами иностранца».



В проекте студента Тюменского госуниверситета Даниила Грамотина «Россия глазами иностранца» молодые люди из разных стран на три дня отправляются в деревни и сёла дальних регионов России. Там иностранцы знакомятся с бытом коренных народов и рассуждают о приобретённом опыте с точки зрения своей родной культуры.



Героем серии про Бурятию станет 24-летний студент Казанского национального исследовательского технологического университета, уроженец Замбии (Южная Африка) Татенда Лунгу.



Над проектом работает съёмочная команда продюсерского центра Baza (тюменский продакшн). Съёмки пройдут до 21 сентября. Серия выйдет в середине октября на канале YouTube-канале By Foreigners.



10 сентября на канале представили первую серию второго сезона. В ней студент из Марокко Камал Зуани отправился в Якутск (Республика Саха (Якутия). Камал попробовал национальное блюдо салама на семейном ужине. Познакомился с рыбаками и учился ловить карася. Также марокканец посетил «Царство вечной мерзлоты» — нетающий ледник внутри горы.



- В «России глазами иностранца» мы намерены показать российскую культуру глубже и шире. Поэтому для съёмок выбирали регионы с особенной культурой коренного населения. А иностранные студенты помогаю по-новому посмотреть на привычный уклад, так как у них совершенно иной культурный опыт, — рассказал автор проекта Даниил Грамотин.



Всего в новом сезоне запланировано 10 выпусков. В каждом из них иностранные студенты со своей стороны расскажут про культуру регионов России: Якутии, Сахалине, Камчатки, Иркутской области, Республики Бурятии, Чукотки, Республики Тывы, Хакасии, Республики Дагестан и Ингушетии. Серии будут выходить до середины ноября 2020 года.



Справка:



Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Тогда создатели рассказали о жизни иностранных студентов в селе Абалак в Тюменской области, Северной Осетии, Республиках Алтай, Мордовии и Татарстане, Ростовской области и Красноярском крае. Семь серий собрали более 250 000 просмотров.







