Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье

Уроженец Замбии познакомится с бурятской культурой и бытом сельчан
Сегодня, 17 сентября в Бурятии стартовали съёмки проекта «Россия глазами иностранца».
В проекте студента Тюменского госуниверситета Даниила Грамотина «Россия глазами иностранца» молодые люди из разных стран на три дня отправляются в деревни и сёла дальних регионов России. Там иностранцы знакомятся с бытом коренных народов и рассуждают о приобретённом опыте с точки зрения своей родной культуры.
Героем серии про Бурятию станет 24-летний студент Казанского национального исследовательского технологического университета, уроженец Замбии (Южная Африка) Татенда Лунгу.
Над проектом работает съёмочная команда продюсерского центра Baza (тюменский продакшн). Съёмки пройдут до 21 сентября. Серия выйдет в середине октября на канале YouTube-канале By Foreigners.
10 сентября на канале представили первую серию второго сезона. В ней студент из Марокко Камал Зуани отправился в Якутск (Республика Саха (Якутия). Камал попробовал национальное блюдо салама на семейном ужине. Познакомился с рыбаками и учился ловить карася. Также марокканец посетил «Царство вечной мерзлоты» — нетающий ледник внутри горы.
- В «России глазами иностранца» мы намерены показать российскую культуру глубже и шире. Поэтому для съёмок выбирали регионы с особенной культурой коренного населения. А иностранные студенты помогаю по-новому посмотреть на привычный уклад, так как у них совершенно иной культурный опыт, — рассказал автор проекта Даниил Грамотин.
Всего в новом сезоне запланировано 10 выпусков. В каждом из них иностранные студенты со своей стороны расскажут про культуру регионов России: Якутии, Сахалине, Камчатки, Иркутской области, Республики Бурятии, Чукотки, Республики Тывы, Хакасии, Республики Дагестан и Ингушетии. Серии будут выходить до середины ноября 2020 года.
Справка:
Премьера первого сезона состоялась в январе 2020 года. Тогда создатели рассказали о жизни иностранных студентов в селе Абалак в Тюменской области, Северной Осетии, Республиках Алтай, Мордовии и Татарстане, Ростовской области и Красноярском крае. Семь серий собрали более 250 000 просмотров.
Студент из Африки проведёт три дня в бурятской семье
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Бурятская певица представила старую видеозапись фортепианного произведения
Вышло более 70 больших мешков мусора
Медики показали, как надевают противочумный костюм
Подъезд Евдокии Игнатьевны украсили, а на площади установили баннер
Парк помогли озеленить лесники и пожарные-десантники
Причина не только в коронавирусе, но и в ОРВИ
Игорь Шутенков обсудил вопросы благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»
Он играл в составе команды Московской области
Ветви деревьев проходили возле проводов
Прокуратура подала в суд на минсоцзащиты
Необычный альбом можно послушать в Сети
Необычный переходный переход появился в центре города
Днём воздух прогреется до +18 градусов
Общество, 16.09.2020
Мастера республики сделают творческие подношения духовному учителю
Общество, 16.09.2020
Муниципальные образования самостоятельно определят возможность проведения дня бега