Иркутянка с конём устроила пикет напротив мэрии

Активистка протестует против застраивания ипподрома



Пикет против застройки рядом с ипподромом прошёл возле администрации Иркутска. Активистка вышла на акцию с конём, сообщает агентство «Альтаир».



Пикетчица держала плакат «Ипподром застраивают, где мне жить?»



В июле 2020 года представители ипподрома сообщили, что возле объекта строят жилые 10-этажные дома. По их словам, строительство идет с нарушением санитарно-эпидемиологических и строительных норм, а ограждение стройки застройщик установил на территории ипподрома.





