Активистка протестует против застраивания ипподрома
Пикет против застройки рядом с ипподромом прошёл возле администрации Иркутска. Активистка вышла на акцию с конём, сообщает агентство «Альтаир».
Пикетчица держала плакат «Ипподром застраивают, где мне жить?»
В июле 2020 года представители ипподрома сообщили, что возле объекта строят жилые 10-этажные дома. По их словам, строительство идет с нарушением санитарно-эпидемиологических и строительных норм, а ограждение стройки застройщик установил на территории ипподрома.
Иркутянка с конём устроила пикет напротив мэрии
Общество, Фото:
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