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Иркутянка с конём устроила пикет напротив мэрии

Иркутянка с конём устроила пикет напротив мэрии
Общество,  Фото:pixabay.com
Активистка протестует против застраивания ипподрома

Пикет против застройки рядом с ипподромом прошёл возле администрации Иркутска. Активистка вышла на акцию с конём, сообщает агентство «Альтаир».

Пикетчица держала плакат «Ипподром застраивают, где мне жить?»

В июле 2020 года представители ипподрома сообщили, что возле объекта строят жилые 10-этажные дома. По их словам, строительство идет с нарушением санитарно-эпидемиологических и строительных норм, а ограждение стройки застройщик установил на территории ипподрома.


пикет
 
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