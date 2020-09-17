Днём воздух прогреется до +18 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по республике преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +1+6, местами 0-5 мороза, по Северобайкальскому району до +11, днём +15+20, местами +10+15 градусов.
В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью +1+3 тепла, в низких местами заморозки до -2, днём +16+18 градусов.
В Улан-Удэ температура опускалась до -2
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