В Улан-Удэ температура опускалась до -2

Днём воздух прогреется до +18 градусов



По данным Бурятского гидрометцентра, 17 сентября по республике преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью +1+6, местами 0-5 мороза, по Северобайкальскому району до +11, днём +15+20, местами +10+15 градусов.



В Улан-Удэ без осадков, утром туман. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Температура ночью +1+3 тепла, в низких местами заморозки до -2, днём +16+18 градусов.

