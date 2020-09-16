Бурятский театр готовит спектакль о послевоенной жизни

Как заново научиться любить, радоваться жизни, строить отношения, когда в душах фронтовиков и тыловиков выжженное поле? Война закончилась, но не отпускает, и они продолжают воевать… Действие в спектакле разворачивается в 1945-46 годы в одном бурятском селе. В условиях послевоенной разрухи, засухи и голода жители, пережившие войну на фронте и в тылу, отчаянно борются за своё право на счастье, собирая осколки души по кусочкам. Ведь скошенная трава прорастает вновь и вновь – таков закон природы.







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Бурятский академический театр драмы готовит к сдаче спектакль «Амиды бусаһанайш түлөө» (За то что вернулся живым).- Премьера спектакля по одноимённому роману Цырен-Дондока Хамаева в Бурятском академическом театре драмы должна была состояться в мае к 75-летию Великой Победы. Однако из-за эпидемиологической ситуации была перенесена. Сдача запланирована на конец сентября, но пока без зрителей, - сообщили в пресс-службе Бурятского театра драмы.Режиссёр-постановщик спектакля «Амиды бусаһанайш түлөө» и автор инсценировки – Саян Жамбалов. Художник – Анна Бубнова, композитор- Сойжин Жамбалова. Для постановки приглашён хореограф Артур Ощепков, который уже приступил к репетициям.