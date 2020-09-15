В Улан-Удэ строят 16 спортивных сооружений

Общество, Фото: управление по информационной политике

Мэр поручил взять строительство спортивных объектов под жёсткий контроль



Вопросы строительства спортивных сооружений в Улан-Удэ обсуждались на совещании под председательством мэра города Игоря Шутенкова. В нём приняли участие министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов, руководители структурных подразделений городской администрации, директор МУ «Улан-УдэСтройЗаказчик» Анна Глазкова, проектировщики и застройщики.



В настоящее время на территории Улан-Удэ строится 16 спортивных сооружений, из которых 5 находятся в ведении администрации города: физкультурно-оздоровительные комплексы (ФОК) в посёлке Тулунжа, в школах №18, №22 и №57 и стадион на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Зорька» на Верхней Берёзовке. Также проходит экспертизу проект спортивного комплекса в 103 микрорайоне. Здесь планируется строительство трёхэтажного здания с большим универсальным и тренажёрными залами. На смежном участке будет расположен стадион открытого типа со стандартным футбольным полем и четырьмя беговыми дорожками на 400 метров. Данный проект проходит государственные экспертизы.



- Мы получили достаточно хорошее финансирование на 2020 год, порядка 500 млн рублей. Это благодаря своевременной слаженной работе, что и дало нам возможность в настоящее время строить такие спортивные объекты. Хотелось бы отметить, что наши ближайшие субъекты получили намного меньше, – отметил Вячеслав Дамдинцурунов.



По словам директора МУ «Улан-УдэСтройЗаказчик» Анны Глазковой, на сегодня полностью завершено строительство и готовится к сдаче в эксплуатацию ФОК в микрорайоне Тулунжа, на которое было направлено более 6 млн рублей. Подрядчик – ООО «Балси». На 68% готов ФОК в школе №57, где подрядчиком выступает ООО «Байкальская индустриальная компания». В настоящее время ведутся бетонные работы по устройству баскетбольной площадки, беговых дорожек и укладке искусственного газона для футбольного поля. На строительство объекта направлено более 26,4 млн рублей. Коррективы в работу вносит дождливая работа, отмечают подрядчики.



На 50% выполнены работы на оставшихся трёх объектах – стадион в «Зорьке» и ФОКи в школах №18 и №22. Подрядчиком по трём объектам является ООО «Легион-1». Строительство стадиона на Верхней Берёзовке обойдётся в 21,9 млн рублей, ФОКов – 24,3 млн и 26,9 млн рублей соответственно. Сейчас строители готовят основание под укладку искусственного газона, который в настоящее время находится на таможенном пункте во Владивостоке. Срок сдачи объектов в эксплуатацию – ноябрь 2020 года.



Подводя итоги совещания, Игорь Шутенков поручил взять под жёсткий контроль поставку всех материалов и своевременное освоение средств, чтобы все объекты были сданы в срок.



- Мы понимаем, что те средства, которые пришли на физкультурно-оздоровительные объекты, они не само собой разумеющееся, не просто так попали в программу. Я знаю, какие усилия были приложены, понимаем, что подводить друг друга нельзя. Подрядчики, вас тоже просим не подводить. Если мы подведём друг друга, то партнёрами можем больше не быть, – подытожил Игорь Шутенков.



Добавим, что в настоящее время в Улан-Удэ также ведётся строительство регионального центра по стрельбе из лука, регионального центра по хоккею, регионального центра по единоборствам в 103 микрорайоне, 5 мини-стадионов, 8 спортивных площадок различной типологии. Всего на реализацию данных мероприятий предусмотрено более 1,9 млрд рублей.



Строительство спортивных сооружений ведётся в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Нацпроект разработан по поручению президента РФ Владимира Путина и рассчитан до 2024 года. Он включает в себя пять федеральных проектов – «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трёх лет», «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт – норма жизни». Об этом сообщает управление по информационной политике.

