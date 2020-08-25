Столбы с проводами нависли прямо над дорогой
В группе «Бичура-инфо. 24/7» опубликовали жалобу местных жителей. По словам жителей села Буй, на улице Трактовая сильно накренились столбы.
- Вот- вот на дорогу упадут столбы, ещё чуть держатся на проводах. Кто-то за них отвечает или нет? – интересовались сельчане.
На этот запрос администраторам группы «Бичура-инфо» ответил начальник линейно-технического цеха ПАО «Ростелеком» Александр Слепнев.
- Это столбы с телефонной линией. Угрозы они не представляют - ни напряжения, ни тока в них нет. Просим граждан с пониманием отнестись - сегодня у нас работают всего три монтёра. Специализированного транспорта пока нет. Постараемся в сентябре поправить столбы, - сообщил Александр Слепнев.
Все поступившие претензии жителей направлены руководству ПАО «Ростелеком».
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе похожую проблему озвучили жители Хоринского района, где также опасно накренился столб с проводами.
В Бурятии жителей попросили не пугаться накренившихся столбов
Общество, Фото:
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