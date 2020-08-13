Многодетные семьи Бурятии освободят от транспортного налога

Законопроект рассмотрят в сентябре



Многодетные семьи Бурятии решили освободить от транспортного налога. Законопроект рассмотрели на заседании правительства республики.



Проект закона предлагает полностью освободить от уплаты транспортного налога одного из многодетных родителей: усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей, в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля. Мощность двигателя должна составлять до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт).



Освобождение многодетных семьей начнётся с транспортного налога за 2020 год, который будет уплачиваться в 2021 году.



По предварительным расчётам их экономия в общем по республике составит 30,2 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии Народного Хурала, которая состоится 15 сентября.

