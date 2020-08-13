Законопроект рассмотрят в сентябре
Многодетные семьи Бурятии решили освободить от транспортного налога. Законопроект рассмотрели на заседании правительства республики.
Проект закона предлагает полностью освободить от уплаты транспортного налога одного из многодетных родителей: усыновителей, опекунов, попечителей, приёмных родителей, в отношении одного зарегистрированного на него легкового автомобиля. Мощность двигателя должна составлять до 200 лошадиных сил включительно (до 147,1кВт).
Освобождение многодетных семьей начнётся с транспортного налога за 2020 год, который будет уплачиваться в 2021 году.
По предварительным расчётам их экономия в общем по республике составит 30,2 млн рублей в год, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.
Законопроект будет рассмотрен на очередной сессии Народного Хурала, которая состоится 15 сентября.
Многодетные семьи Бурятии освободят от транспортного налога
Общество, Фото:
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