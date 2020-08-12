Туристы остановились в городе Бабушкин
Город Бабушкин принял туристов из Карелии, сообщает Ассоциация «Совет муниципальных образований Бурятии».
- 7 августа можно назвать днём, который войдёт в историю развития туризма в городе Бабушкин Кабанского района. Активисты и председатели ТОС Таисья Черных (ТОС «Прибрежный»), Татьяна Ткаченко (ТОС «Берёзка»), Елена Безбородова (ТОС «РСП-32»), Маргарита Скуратова (ТОС «Байкальская звезда») принимали туристов из Карелии, - отметили в ассоциации.
Гости увидели «Маяк Николая II», Байкальскую паромную переправу, узнали о событиях в истории города.
Была подготовлена дегустация блюд местной кухни из натуральных продуктов. Восторг у гостей вызвали авторские копорские чаи на основе иван-чая со смородиной, донником и таволгой.
На мастер-классе каждый турист сделал на память сувенир из природных материалов.
Туристов из Карелии восхитили в Бурятии чаи
Общество, Фото:
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