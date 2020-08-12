Туристов из Карелии восхитили в Бурятии чаи

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Туристы остановились в городе Бабушкин



Город Бабушкин принял туристов из Карелии, сообщает Ассоциация «Совет муниципальных образований Бурятии».



- 7 августа можно назвать днём, который войдёт в историю развития туризма в городе Бабушкин Кабанского района. Активисты и председатели ТОС Таисья Черных (ТОС «Прибрежный»), Татьяна Ткаченко (ТОС «Берёзка»), Елена Безбородова (ТОС «РСП-32»), Маргарита Скуратова (ТОС «Байкальская звезда») принимали туристов из Карелии, - отметили в ассоциации.



Гости увидели «Маяк Николая II», Байкальскую паромную переправу, узнали о событиях в истории города.



Была подготовлена дегустация блюд местной кухни из натуральных продуктов. Восторг у гостей вызвали авторские копорские чаи на основе иван-чая со смородиной, донником и таволгой.



На мастер-классе каждый турист сделал на память сувенир из природных материалов.







