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Туристов из Карелии восхитили в Бурятии чаи

Туристов из Карелии восхитили в Бурятии чаи
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Туристы остановились в городе Бабушкин

Город Бабушкин принял туристов из Карелии, сообщает Ассоциация «Совет муниципальных образований Бурятии».

- 7 августа можно назвать днём, который войдёт в историю развития туризма в городе Бабушкин Кабанского района. Активисты и председатели ТОС Таисья Черных (ТОС «Прибрежный»), Татьяна Ткаченко (ТОС «Берёзка»), Елена Безбородова (ТОС «РСП-32»), Маргарита Скуратова (ТОС «Байкальская звезда») принимали туристов из Карелии, - отметили в ассоциации.

Гости увидели «Маяк Николая II», Байкальскую паромную переправу, узнали о событиях в истории города.

Была подготовлена дегустация блюд местной кухни из натуральных продуктов. Восторг у гостей вызвали авторские копорские чаи на основе иван-чая со смородиной, донником и таволгой.

На мастер-классе каждый турист сделал на память сувенир из природных материалов.



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