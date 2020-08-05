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В Улан-Удэ продавцы перекрыли инсталляцию «9 мая»

В Улан-Удэ продавцы перекрыли инсталляцию «9 мая»
Общество,  Фото:Crimburyatia.ru
Горожане назвали произошедшее «неуважение»

В центре Улан-Удэ продавцы уличного павильона перекрыли инсталляцию, посвящённую 9 мая. Видео и фото появилось в паблике crimburyatia.ru.

На кадрах видно, что продавцы разместили торговую точку на Театральной площади, около инсталляции. Холодильником для напитков и тележкой они закрыли светящуюся в тёмное время суток надпись «9 мая». Автор видео подписал пост «Что-то здесь не так...»


Пользователей возмутила позиция продавцов. «Куда смотрит администрация города! Неуважение к памяти!», «Торгаши, что с них возьмёшь», - пишут в комментариях.

Праздничные инсталляции появились на улицах Улан-Удэ в преддверии празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Помимо Театральной площади и улицы Ленина, декоративные композиции установили на площади Революции и около Русского драмтеатра.

Подобные инсталляции уже подвергались вандализму. Как сообщал «Байкал-Daily», в середине июня неизвестный молодой человек украл букву «Я» на пешеходной части улицы Ленина. Полицейские начали розыск парня. Сумма ущерба составила 22 тысячи рублей.
инсталляция
 
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