В Улан-Удэ продавцы перекрыли инсталляцию «9 мая»

На кадрах видно, что продавцы разместили торговую точку на Театральной площади, около инсталляции. Холодильником для напитков и тележкой они закрыли светящуюся в тёмное время суток надпись «9 мая». Автор видео подписал пост «Что-то здесь не так...»





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