В Улан-Удэ разыскивают парня, повредившего инсталляцию ко Дню Победы

Сумма причиненного городскому имуществу ущерба составила более 22 тысяч рублей. 18 июня органом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».
Демонтированная часть инсталляции впоследствии была обнаружена полицейскими во дворе строящегося здания по улице Советской.
При наличии какой-либо информации о гражданине на фото/видео, полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)62-60-22 или 102 (112).
Используя наш сайт, вы принимаете условия, согласно которым мы используем cookie-файлы для анализа данных и создания контента (в том числе рекламного) и даёте согласие на обработку файлов cookie и пользовательских, персональных данных.