В Улан-Удэ разыскивают парня, повредившего инсталляцию ко Дню Победы





Сумма причиненного городскому имуществу ущерба составила более 22 тысяч рублей. 18 июня органом дознания по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества».









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В Улан-Удэ полицейские разыскивают молодого человека, который около пяти вечера 12 июня повредил праздничную инсталляцию, установленную ко Дню Победы на пешеходной части улицы Ленина.Демонтированная часть инсталляции впоследствии была обнаружена полицейскими во дворе строящегося здания по улице Советской.При наличии какой-либо информации о гражданине на фото/видео, полиция просит сообщить по телефонам: 8(9025)62-60-22 или 102 (112).