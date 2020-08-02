В Бурятии объявлено штормовое предупреждение

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Непогода ожидается сегодня и завтра



По данным Бурятского гидрометцентра, 2-3 августа по республике выход южного циклона обусловит в большинстве районов дожди, местами сильные и очень сильные дожди. Местами грозы, сильные ливни, возможен град, усиление ветра до 24 м/с.



В связи с прогнозируемыми неблагоприятными метеоявлениями Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными, сообщили в пресс-службе ведомства.



- При усилении ветра оставайтесь в помещении, находясь дома, закройте окна. Находясь на улице обходите рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции, не стойте под деревьями, линиями электропередач. Ни в коем случае не подходите к оборвавшимся электропроводам. В неустойчивую погоду откажитесь от выходов на водоёмы, туристические маршруты и горные походы. Не оставляйте детей без присмотра! – предупреждают специалисты.



Спасатели предупреждают: в период действия особого противопожарного режима запрещено использование открытого огня, сжигание сухой растительности и мусора. В условиях повышенной пожароопасности и ветреной погоды это может привести к большому пожару.

