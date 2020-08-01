«Заиграл новыми красками», - поделился митрополит Савватий
Митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий поделился на своей странице фотографией ночного Сретенского женского монастыря в селе Батурино. В монастыре появилась ночная подсветка.
«Наш Батуринский монастырь ночью заиграл новыми красками», - подписал снимок Савватий.
В Facebook пост набрал более 180 лайков. Первый комментарий оставила уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. «Он и днем прекрасен, Владыка!» - написала омбудсмен.
Справка:
Первая, ещё деревянная, Сретенская церковь появилась в Батурино в 1777 году. Затем, взамен деревянной церкви, выстроили каменную. Строительство велось на пожертвования прихожан и «доброхотных пожалователей».
Нижний придел новой церкви освятили в 1829 году, для постройки верхнего понадобилось ещё семь лет (освящен в августе 1836 года). Благодаря храму село стало одним из административных центров. В новой церкви было полторы тысячи прихожан, старожилы вспоминают, что по праздникам у храмовой ограды некуда было ставить лошадей.
После революции храм закрыли, все постройки на территории церкви были полностью разрушены и снесены. Полуразрушенный храм был возрождён в 1990-х годах семьёй Пруидзе. Они же возвели рядом несколько построек (ныне просфорня, трапезная и келейные дома монастыря).
Весной 2000-го года здесь был создан Сретенский женский монастырь. Сейчас в обители более десяти насельниц: среди них монахини, инокини и послушницы. В обители есть несколько почитаемых святынь: частица Честного Животворящего креста Господня, частицы мощей: св. вмч. Георгия Победоносца, св. вмч. Пантелеимона, преп. Варлаама Чикойского (основатель Иоанно-Предтеченского монастыря в Чикойских горах на границе c Монголией). На одной из сопок, окружающих обитель установлен большой поклонный крест.
Бурятский митрополит показал ночную подсветку монастыря
Общество, Фото:
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