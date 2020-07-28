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В Чите начала работу «Лаборатория идей города»

В Чите начала работу «Лаборатория идей города»
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожан просят поделиться своими предложениями по решению проблем социально-экономического развития

В столице Забайкалья городская администрация запускает в работу «Лабораторию идей города Читы». «Лаборатория идей» организована для того, чтобы каждый желающий житель или организация города могли напрямую обратиться к руководству краевого центра и рассказать о своей идее по его развитию. Каждая идея или предложение будут рассмотрены и проанализированы на предмет возможности реализации.

Принимаются любые идеи, направленные на социально-экономическое развитие Читы. Особенно ждут предложения по развитию IT-сферы, а также, продолжая традиции проекта «Кадры будущего для регионов», ожидают предложений от молодых и перспективных горожан.

Желающие поделиться своими идеями и предложениями по решению проблем социально-экономического развития Читы могут прислать их на электронную почту (econom@admin.chita.ru) с темой «Для Лаборатории идей» или в управление экономики администрации городского округа «Город Чита» по адресу г. Чита, ул. Бутина, 39, каб. 105, с аналогичной пометкой. Об этом сообщает пресс-служба управления.
Чита благоустройство социально-экономическое развитие
 
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