Площадка для игры появилась в колонии-поселении №3
В улан-удэнской колонии-поселении №3 открылась площадка для игры в городки.
Осуждённым рассказали об истории возникновения игры и её правилах, провели мастер-класс, где показали типы хвата биты, технику броска и фигуры которые меняются от уровня к уровню.
- Эта игра привлекательна тем, что не требуют специальной физической подготовки. Играть может любой желающий. Поэтому осужденные уже отрабатывают технику метания биты и выбивания с площадки всех фигур за наименьшее количество бросков. В дальнейшем в учреждении планируется провести соревнование по игре в городки, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ осуждённые начнут играть в городки
Общество, Фото:
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