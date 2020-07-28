В Улан-Удэ осуждённые начнут играть в городки

Площадка для игры появилась в колонии-поселении №3



В улан-удэнской колонии-поселении №3 открылась площадка для игры в городки.



Осуждённым рассказали об истории возникновения игры и её правилах, провели мастер-класс, где показали типы хвата биты, технику броска и фигуры которые меняются от уровня к уровню.



- Эта игра привлекательна тем, что не требуют специальной физической подготовки. Играть может любой желающий. Поэтому осужденные уже отрабатывают технику метания биты и выбивания с площадки всех фигур за наименьшее количество бросков. В дальнейшем в учреждении планируется провести соревнование по игре в городки, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.







