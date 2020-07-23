В республике ожидаются ливни и сильный ветер
В Бурятии ожидаются ливни с грозой и сильный ветер. В связи с этим жителям республики рекомендуется предпринять меры для минимизации возможного риска для здоровья и имущества.
- На время ненастья необходимо убрать автомобили и другое имущество, которое может быть повреждено градом, в безопасные места. Плотно закрыть, и укрепить все двери и окна. Помимо этого, нужно убрать с балконов и дворов предметы, которые могут быть унесены ветром, отключить электричество, - предупреждает республиканское агентство ГО и ЧС.
Во время грозы нельзя гулять под дождем, топить печь и эксплуатировать электроприборы. Избегайте длительных разговоров по мобильному телефону, советуют специалисты.
Жителям Бурятии рекомендуют готовиться к ненастью
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Стало известно, как будет выглядеть ледовый городок на площади Советов
В республике ожидаются ливни и сильный ветер
Оборудование приобретено в рамках госпрограммы по формированию системы комплексной реабилитации и абилитации
Отличились выпускники из улуса Аргада
Вероятно, медвежонок играл с белочкой
Кружки изобразительного искусства в колониях являются одними из самых популярных
В скандале об увольнении Тамары Бидагаевой появились новые обстоятельства
После большого ремонта восстановлена баскетбольная площадка по улице Жердева
Действие карты продлили до конца календарного года
Известный шоумен наслаждается отдыхом в Аршане
Продолжаются поиски двух телят яков
Ледокол – один из самых известных памятников Иркутска
Приехать в Ангарск лично немец не смог из-за пандемии
Подобных явлений ранее в заповеднике не наблюдали
После продажи гаджета мужчина вернулся и продолжил распитие алкоголя