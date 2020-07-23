Жителям Бурятии рекомендуют готовиться к ненастью

В республике ожидаются ливни и сильный ветер



В Бурятии ожидаются ливни с грозой и сильный ветер. В связи с этим жителям республики рекомендуется предпринять меры для минимизации возможного риска для здоровья и имущества.



- На время ненастья необходимо убрать автомобили и другое имущество, которое может быть повреждено градом, в безопасные места. Плотно закрыть, и укрепить все двери и окна. Помимо этого, нужно убрать с балконов и дворов предметы, которые могут быть унесены ветром, отключить электричество, - предупреждает республиканское агентство ГО и ЧС.



Во время грозы нельзя гулять под дождем, топить печь и эксплуатировать электроприборы. Избегайте длительных разговоров по мобильному телефону, советуют специалисты.



