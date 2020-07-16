В Улан-Удэ устранили последствия ливня

Городские службы завершили работы по устранению последствий ливня, прошедшего в Улан-Удэ 15 июля, сообщает пресс-служба администрации города.
На подсыпку небольших промоин, которые образовались на четырёх грунтовых дорогах, израсходовано около 200 тонн песчано-гравийной смеси и бутового камня. Это дороги по улицам Лазурной, Северной, проспекте Автомобилистов, до коттеджного посёлка «Сокольники» в сотых микрорайонах. Также коммунальщики отгрейдировали дорогу от 102 до 120 микрорайона.
С городских улиц откачано более 2,3 тысяч кубометров воды, скопившейся на проезжей части дорог. Работы производились по улицам Бабушкиной, Ключевской, Витебской, Байдовской, Лебедева, Трубачеева, Сахьяновой, Жердева, Тобольской, Саянской, Маяковского, Кабанской, Свободы, Балтахинова, Лазурной, по проспекту Строителей и др.
- Все работы по устранению последствий ливня были завершены сегодня утром. Поскольку сегодня на улице опять идёт дождь, мы продолжаем мониторить ситуацию на дорогах города. В случае возникновения подтоплений и образования промоин будут оперативно приниматься необходимые меры, - сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.
Сообщить о подтоплениях улиц, дворов после осадков можно в диспетчерскую МБУ «Комбинат по благоустройству» по телефону - 44-46-77, а также в районные администрации: Железнодорожный район – 44-85-25; 44-89-44, Октябрьский – 43-64-81, Советский район – 21-37-21, 21-42-42.
Как сообщал «Байкал-Daily», вчера, 15 июля, во второй половине дня в Улан-Удэ прошёл ливень с градом. Градины были размером практически с куриные яйца. Они повредили автомобили, побили огороды и теплицы в сёлах Вахмистрово, Нижнем Саянтуе, Поселье, Истоке, Солдатском, сотых кварталах.