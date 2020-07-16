В Бурятии друг против друга сыграют осуждённые разных колоний

Турнир приурочен к международному дню шахмат
В преддверии международного дня шахмат в женской исправительной колонии №7 и колонии №2 в Улан-Удэ состоялись отборочные турниры по игре в шахматы среди осуждённых.
26 июля запланирован полуфинал игры. Его победитель примет участие в акции, посвящённой международному дню шахмат. Он сыграет в финале с лучшими игроками из других учреждений УФСИН.
По информации УФСИН по Бурятии
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