В Бурятии друг против друга сыграют осуждённые разных колоний





По информации УФСИН по Бурятии



В преддверии международного дня шахмат в женской исправительной колонии №7 и колонии №2 в Улан-Удэ состоялись отборочные турниры по игре в шахматы среди осуждённых.26 июля запланирован полуфинал игры. Его победитель примет участие в акции, посвящённой международному дню шахмат. Он сыграет в финале с лучшими игроками из других учреждений УФСИН.