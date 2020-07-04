 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

04 Июля

03 Июля

Популярное

Леса Иркутской области тушит самолёт-амфибия

Общество, 
Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала

В тушении лесного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области 3 июля был задействован самолёт-амфибия БЕ-200 из Красноярска. Он сбросил на пожар 36 тонн воды в три захода. Таким образом, было ликвидировано 150 метров горящей кромки. Дальнейшая ликвидация пожара ведётся наземными силами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Сегодня, 4 июля, самолёт-амфибия отправится на тушение лесных пожаров в Качугском районе.

Забор воды самолёт ведёт из озера Байкал.

В связи с осложнением пожарной обстановки, накануне в Иркутской области было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим функционирования чрезвычайной ситуации также введён в лесах муниципального характера Усть-Кутского, Катангского районов, а также Подволоченского сельского поселения Усть-Удинского района.

С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области, зарегистрировано 557 пожаров, площадь их составила 61648,2 га. 3 июля действовали 93 лесных пожара на общей площади более 29 тысяч га. По состоянию на утро 4 июля в регионе 75 пожаров на площади 28 тысяч га. 11 пожаров локализованы на площади 1916,8 га. В тушении пожаров задействовано 674 человека и 133 единицы техники.

В пятикилометровой зоне действует один лесной пожар в районе села Казачье Боханского района на площади 2,3 га. В МЧС заверили, что угрозы населённым пунктам нет.

самолет-амфибия лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии на горе установили буддийский субурган
В Бурятии на горе установили буддийский субурган
Общество, 04.07.2020
В Заиграевском районе прошёл ритуал почитания хозяина местности
«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове
«Собой закрыл амбразуру дзота…»: О Герое Советского Союза Сергее Орешкове
Общество, 04.07.2020
Его имя присвоено посёлку в Железнодорожном районе Улан-Удэ и парку культуры и отдыха ЛВРЗ  
Леса Иркутской области тушит самолёт-амфибия
Общество, 04.07.2020
Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала
На Байкале получила шанс на возрождение популяция редких грызунов
На Байкале получила шанс на возрождение популяция редких грызунов
Общество, 04.07.2020
Первый этап эксперимента по разработке методов восстановления популяции ольхонской полёвки, признан успешным
Глава Ростуризма посетила Иволгинский дацан
Глава Ростуризма посетила Иволгинский дацан
Общество, 04.07.2020
Зарина Догузова работает в Бурятии в преддверии открытия чартерных рейсов  
В Бурятии сегодня 35-градусная жара
В Бурятии сегодня 35-градусная жара
Общество, 04.07.2020
Местами по республике грозы
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Реконструкция парка в Закаменске завершится в июле
Общество, 03.07.2020
В ближайшее время будет установлены детская площадка и лавки
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
В Забайкалье фотоловушки зафиксировали уникальные фото диких животных
Общество, 03.07.2020
На камеру были сняты лоси, косули, кабаны и медведь
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
На родине Даши Намдакова стартовал проект по возрождению традиций
Общество, 03.07.2020
По его приглашению учитель из Агинского обучает детей бурятскому языку
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
В Бурятии восстановлен мост через реку Жомболок
Общество, 03.07.2020
Ремонт осуществлялся силами местных жителей
Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Опознавательный автомобильный знак «Инвалид» отменяется
Общество, 03.07.2020
Подобные знаки больше не будут выдаваться
Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих
Обряды обоо в Агинском пройдут без участия верующих
Общество, 03.07.2020
Они состоятся на территории посёлка 4 и 5 июля
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Два района Бурятии получили новые автобусы для школ и домов культуры
Общество, 03.07.2020
Один микроавтобус предназначен для Кабанского района, другой - для Тункинского района
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
В Иркутске установят стелу в честь звания «Город трудовой доблести»
Общество, 03.07.2020
Памятный знак поставят около мемориала «Вечный огонь»
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
В Забайкалье стартовал конкурс сочинителей бурятских сказок
Общество, 03.07.2020
Произведения могут быть написаны как на русском, так и бурятском языках

Позитив

Профилактика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^