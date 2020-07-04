Леса Иркутской области тушит самолёт-амфибия

Самолёт-амфибия набирает воду из Байкала



В тушении лесного пожара в Усть-Удинском районе Иркутской области 3 июля был задействован самолёт-амфибия БЕ-200 из Красноярска. Он сбросил на пожар 36 тонн воды в три захода. Таким образом, было ликвидировано 150 метров горящей кромки. Дальнейшая ликвидация пожара ведётся наземными силами, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Сегодня, 4 июля, самолёт-амфибия отправится на тушение лесных пожаров в Качугском районе.



Забор воды самолёт ведёт из озера Байкал.



В связи с осложнением пожарной обстановки, накануне в Иркутской области было принято решение о введении чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Режим функционирования чрезвычайной ситуации также введён в лесах муниципального характера Усть-Кутского, Катангского районов, а также Подволоченского сельского поселения Усть-Удинского района.



С начала пожароопасного периода на территории Иркутской области, зарегистрировано 557 пожаров, площадь их составила 61648,2 га. 3 июля действовали 93 лесных пожара на общей площади более 29 тысяч га. По состоянию на утро 4 июля в регионе 75 пожаров на площади 28 тысяч га. 11 пожаров локализованы на площади 1916,8 га. В тушении пожаров задействовано 674 человека и 133 единицы техники.



В пятикилометровой зоне действует один лесной пожар в районе села Казачье Боханского района на площади 2,3 га. В МЧС заверили, что угрозы населённым пунктам нет.



