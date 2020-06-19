Бурятия в 2021 году получит около 270 миллионов рублей

Общество, Фото: пресс-служба минсоцзащиты РБ

Средства предусмотрены федеральным и республиканским бюджетами на реализацию программы «Социальный контракт»



Президент России Владимир Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству РФ с 2020 года на условиях софинансирования с регионами оказать содействие субъектам Федерации, которые активно внедряют практику социального контракта. Бурятия – в числе регионов, в которых эта программа успешно реализуется с 2011 года, то есть – более 9 лет.



- Как отметил президент, государство должно помочь людям выйти из сложной жизненной ситуации. И в этом плане опыт республики наглядно демонстрирует, что социальный контракт стал тем самым работающим механизмом по оказанию поддержки малообеспеченным гражданам, – подчеркивает министр социальной зашиты населения РБ Татьяна Быкова.



В Бурятии за время действия социального контракта приняли участие 1172 семьи. Сейчас участвуют 282. В денежном выражении адресную социальную помощь с 2016 года получили 940 человек, на общую сумму 22 миллиона рублей. Очередь формируется по дате постановки граждан на учёт.



По сути, социальный контракт – это договор, который заключается между малоимущей семьей и органами социальной защиты населения. По данному соглашению стороны обязаны выполнить ряд требований и обязательств. Для этого разрабатывается программа социальной адаптации семьи с указанием конкретных мероприятий, которые направленны на преодоление трудной жизненной ситуации.



Одной из таких семей стали супруги Ильины из села Хоринск Хоринского района. По словам мамы троих детей Людмилы, о том, что в Бурятии действует технология «социальный контракт» она узнала из социальных сетей, где был опубликован материал, рассказывающий о том, как можно выйти из кризисной ситуации.



- На тот момент наша семья испытывала трудности, – рассказывает Людмила Ильина. – Супруг временно остался без работы, я нахожусь в декретном отпуске по уходу за ребёнком. С мужем воспитываем троих детей – дочь и двух сыновей. Из статьи в соцсетях узнала, что надо обращаться в отдел социальной защиты. В конце 2019 года написала заявление, оформила документы и стала участником программы «социальный контракт». На семейном совете решили, что выделенные нам средства потратим на теплицу и мотоблок. Так и сделали. В собственности 18 соток земли. На участке мы поставили 6-метровую теплицу, в которой начали выращивать огурцы. Рассчитываем на хороший урожай, который, возможно даже принесёт прибыль нашей семье. Примерно 13 соток вспахали новым мотоблоком, прокультивировали и посеяли картофель. Очень надеемся, что и здесь нам будет сопутствовать удача. Когда оформляла документы, вместе со мной документы на соцконтракт оформляла моя знакомая. Их семья сделал ставку на корову. Как многодетная мама могу сказать, что это очень здорово, что в нашей республике существует такая программа. Она работает и действительно помогает выйти из кризиса тем семьям, кто по ряду причин оказался в затруднительном положении.



Министерство социальной защиты населения РБ напоминает, в Бурятии помощь семьям оказывается в натуральном и денежном выражении. В натуральном виде предоставляется корова для ведения личного подсобного хозяйства, обеспечения молочной продукцией семьи, а также продажи её излишков.



В денежном выражении – это средства до 50 тысяч рублей на одну семью, которые могут быть направлены на развитие личного подсобного хозяйства, организацию собственного дела и обеспечение пожарной безопасности. При помощи социального контракта можно организовать собственное дело и вести предпринимательскую деятельности.



- Главный результат технологии – за эти годы 45% от общего числа семей – вышли из трудной жизненной ситуации и стали социально устойчивыми, – подытожила Татьяна Быкова. – С 2021 года для Бурятии на реализацию программы «социальный контракт» предусмотрено финансирование в размере 94% из федерального бюджета – это порядка 250 млн рублей, оставшиеся 6% предусмотрены республиканским бюджетом.

