В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара

Общество, Фото: пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России

После освящения статуэтка, изготовленная из нефрита, будет доступна для поклонения



Статуэтка поющей богини Зелёной Тары прибыла в Иволгинский дацан. Она изготовлена из бурятского нефрита и драгоценных камней.



Художник камнерез Наталья Бакут рассказывает, что, когда она начала работать над скульптурой, был слышен звук, похожий на пение. По её словам, это был звук гимна Зелёной Тары. Так у статуэтки появилась название – поющая богиня Зелёная Тара.



Работа изготовлена по просьбе Ганжур ламы Раднаева. Поющая богиня Зелёная Тара сделана с соблюдением всех канонов буддизма. Сейчас она находится у Ганжур ламы дома в Иволгинском дацане. До этого статуэтка некоторое время экспонировалась на выставке в одной из галерей Иркутска.



В настоящее время ламы готовят её на освящение. Внутрь статуэтки заложат мантры и молитвы. После завершения всех подготовительных работ скульптуру освятят. Затем поющая богиня Зелёная Тара будет доступна для молитв всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.

