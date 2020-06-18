В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара

После освящения статуэтка, изготовленная из нефрита, будет доступна для поклонения
Статуэтка поющей богини Зелёной Тары прибыла в Иволгинский дацан. Она изготовлена из бурятского нефрита и драгоценных камней.
Художник камнерез Наталья Бакут рассказывает, что, когда она начала работать над скульптурой, был слышен звук, похожий на пение. По её словам, это был звук гимна Зелёной Тары. Так у статуэтки появилась название – поющая богиня Зелёная Тара.
Работа изготовлена по просьбе Ганжур ламы Раднаева. Поющая богиня Зелёная Тара сделана с соблюдением всех канонов буддизма. Сейчас она находится у Ганжур ламы дома в Иволгинском дацане. До этого статуэтка некоторое время экспонировалась на выставке в одной из галерей Иркутска.
В настоящее время ламы готовят её на освящение. Внутрь статуэтки заложат мантры и молитвы. После завершения всех подготовительных работ скульптуру освятят. Затем поющая богиня Зелёная Тара будет доступна для молитв всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Гражданам нужно приходить в назначенное время, без сопровождающих лиц
В момент преступления он был пьян
Погода ухудшится уже завтра
Аукцион на проведение капремонта сетей водоснабжения по 2 улицам проводился в конце 2019 года
Инцидент произошёл в Краснодаре
Судоводители будут сдавать теоретическую и практическую часть
При возведении объекта будут использоваться только металлические конструкции, произведённые на «Улан-Удэстальмосте»
Он пройдёт 20 июня
Вера Шобосоева написала песню о работниках медицины
Сотрудник таможни от предложенной взятки в 50 тысяч долларов отказался
На одном дереве обитает до 283 гусениц непарного шелкопряда
Преступление произошло в тепловом коллекторе
В республиканском Роспотребнадзоре озвучили итоги «горячей линии»
Министр социальной защиты населения Бурятии высказалась по поправкам в Конституцию
Также он продал чужой комплект постельного белья