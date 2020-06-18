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В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара

В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара
Общество,  Фото:пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России
После освящения статуэтка, изготовленная из нефрита, будет доступна для поклонения

Статуэтка поющей богини Зелёной Тары прибыла в Иволгинский дацан. Она изготовлена из бурятского нефрита и драгоценных камней.

Художник камнерез Наталья Бакут рассказывает, что, когда она начала работать над скульптурой, был слышен звук, похожий на пение. По её словам, это был звук гимна Зелёной Тары. Так у статуэтки появилась название – поющая богиня Зелёная Тара.

Работа изготовлена по просьбе Ганжур ламы Раднаева. Поющая богиня Зелёная Тара сделана с соблюдением всех канонов буддизма. Сейчас она находится у Ганжур ламы дома в Иволгинском дацане. До этого статуэтка некоторое время экспонировалась на выставке в одной из галерей Иркутска.

В настоящее время ламы готовят её на освящение. Внутрь статуэтки заложат мантры и молитвы. После завершения всех подготовительных работ скульптуру освятят. Затем поющая богиня Зелёная Тара будет доступна для молитв всех желающих. Об этом сообщает пресс-служба Буддийской традиционной Сангхи России.
буддизм Иволгинский дацан Бурятия Сангха
 
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