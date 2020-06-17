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Улан-удэнец избил знакомую кочергой и угрожал ей убийством

Улан-удэнец избил знакомую кочергой и угрожал ей убийством
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина получил условный срок

Улан-удэнец избил знакомую кочергой.

Произошло всё вечером в нежилом доме. Мужчина толкнул знакомую на диван, после чего схватил металлическую кочергу и нанёс ей многочисленные удары. В приговоре Октябрьского районного суда последние подробно перечисляются: 5 ударов в область грудной клетки сзади, не менее 3 ударов в область левого плеча, не менее 2 ударов в область правого плеча, не менее 2 ударов в область правого бедра, 1 удар в область левого колена, 1 удар в область левой голени, 1 удар в область поясницы.

После этого горожанин ударил женщину кулаком.

В результате у женщины были зафиксированы закрытый перелом ребра (повреждение, причинившее средней тяжести вред здоровью человека), ушибленные раны, многочисленные кровоподтеки, ссадины, ушиб.

Мужчина на этом не остановился. Он схватил кухонный нож и угрожал убийством женщине.

Позже суд в качестве смягчающих обстоятельств признал полное признание вины мужчиной, раскаяние, положительную характеристику по месту жительства, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, выразившиеся в даче подробных признательных показаний, отсутствие судимостей, молодой возраст, принесение публичных извинений потерпевшей.

Отягчающих наказание обстоятельств судом не установлено.

Октябрьский районный суд признал мужчину виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью, угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. И назначил ему окончательное наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы – условно, с испытательным сроком 2 (два) года. Также горожанин должен выплатить потерпевшей в качестве компенсации морального вреда 150 тысяч рублей.

побои суд
 
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