Число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии выросло на 51 человека

Выписались из больниц более 1300 человек
На утро 15 июня в Бурятии зарегистрировано 2303 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-19. Из них по Улан-Удэ – 1237. За сутки число больных увеличилось на 51 человека, накануне сообщалось о 2252 случаях заражения коронавирусом.
Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1385 человек, 30 из них за последние сутки, умерло 13 человек. Проходят лечение в стационарах республики 519 больных, один человек госпитализирован в Иркутской области. На амбулаторном лечении находятся 385 пациентов.
Из 51 новых случаев COVID-19: 5 человек – прибывшие из регионов России, 15 человек – вахтовики с посёлка Ирокинда, 2 человека - обследованы в рамках мониторинга ОРВИ, остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.
- Проводятся противоэпидемические мероприятия, включающие определение границ эпидочагов, определение круга контактных лиц, организация их медицинского наблюдения и лабораторного обследования, а также проведение необходимых дезинфекционных мероприятий. На сегодня круг контактных лиц составляет 1460 человек, все лабораторно обследованы. Продолжаются дезинфекционные мероприятия в домашних очагах и по месту работы. На сегодня дезинфекция проведена на общей площади более 672 тыс.кв. м. Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается, ситуация на контроле, - сообщили в республиканском оперштабе.
На 8 часов утра 15 июня в инфекционных стационарах республики с подтверждённой коронавирусной инфекцией находятся 519 больных, из них 44 ребёнка. Состояние детей удовлетворительное. Один житель Бурятии проходит лечение в стационаре города Зима Иркутской области.
На амбулаторном лечении на сегодняшнее утро находится 385 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В Республиканской клинической инфекционной больнице в отделении реанимации находятся 5 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ пациентов нет. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 6 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19, на ИВЛ – 6 больных, в том числе старше 65 лет - 3 человека. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» в отделении реанимации находится 6 человек, на ИВЛ пациентов нет.
В пяти обсерваторах находится 93 человека.
За сутки проведено исследований от 2034 человек, с нарастающим итогом – 132 943 человек. Тест-системы для лабораторного исследования в Бурятии имеются в достаточном количестве.
Число случаев заболевания коронавирусом в Бурятии выросло на 51 человека
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