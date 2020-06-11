Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери

Мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жильё



В Железнодорожном районе Улан-Удэ участковый уполномоченный выявил факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.



Установлено, что 56-летний улан-удэнец по просьбе дочери поставил на миграционный учёт двух её знакомых 35 лет, прибывших из-за рубежа. Однако мужчина при этом не имел намерения предоставлять им жильё для проживания.



Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

