Мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жильё
В Железнодорожном районе Улан-Удэ участковый уполномоченный выявил факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.
Установлено, что 56-летний улан-удэнец по просьбе дочери поставил на миграционный учёт двух её знакомых 35 лет, прибывших из-за рубежа. Однако мужчина при этом не имел намерения предоставлять им жильё для проживания.
Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери
Общество, Фото:
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