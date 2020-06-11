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Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери

Улан-удэнец фиктивно прописал иностранцев по просьбе дочери
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчина не намеревался предоставлять иностранцам жильё

В Железнодорожном районе Улан-Удэ участковый уполномоченный выявил факт фиктивной постановки на учёт иностранных граждан.

Установлено, что 56-летний улан-удэнец по просьбе дочери поставил на миграционный учёт двух её знакомых 35 лет, прибывших из-за рубежа. Однако мужчина при этом не имел намерения предоставлять им жильё для проживания.

Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
фиктивная постановка на учёт
 
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