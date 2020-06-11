В Забайкалье за сутки скончались 6 больных с коронавирусом

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 3719 случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки выявлено 214 человек. Госпитализированы 2668 человек, в их число входят 180 человек из обсерваторов, 1393 вахтовика, у 29 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме. Выздоровело 1015 человек, за последние сутки – 38.





