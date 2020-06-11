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В Забайкалье за сутки скончались 6 больных с коронавирусом

В Забайкалье за сутки скончались 6 больных с коронавирусом
Общество, 
В регионе уже 38 летальных случаев

В Забайкалье на 11 июня заражённых коронавирусной инфекцией 1841 человек, из них 315 детей. За сутки количество выросло на 76, в числе которых 12 - дети. По данным на 11 июня, в регионе зафиксированы 38 летальных случаев от коронавирусной инфекции. Вылечился и выписан из медицинских учреждений 996 человек, 45 за сутки.

В моностационарах скончались шестеро забайкальцев, преимущественно старше 60 лет: мужчины в возрасте 74 и 53 лет, женщины 76, 62, 60 и 32 лет. У всех был подтверждён диагноз COVID-19, пневмонии, тяжёлые сопутствующие патологии. Всего зарегистрировано 38 летальных случаев.

Заболевание зарегистрировано в Чите и Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском, Шелопугинском, Каларском, Кыринском и Приаргунском районах края.

В Иркутской области на сегодня зарегистрировано 3719 случаев заражения коронавирусом. Из них за сутки выявлено 214 человек. Госпитализированы 2668 человек, в их число входят 180 человек из обсерваторов, 1393 вахтовика, у 29 пациентов заболевание протекает в тяжёлой форме. Выздоровело 1015 человек, за последние сутки – 38.

Умерло 17 пациентов, 19 – от иных заболеваний, не связанных с COVID-19.

В Бурятии на 11 июня уже 2110 случаев заражения, за сутки прибавилось 90 больных. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 1217 человек, умерло 12 человек. Проходят лечение в стационарах республики 529 больных, один пациент госпитализирована в Иркутской области. На амбулаторном лечении находится 351 пациент.


профилактика коронавирус Забайкальский край Иркутская область
 
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