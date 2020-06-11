В Бурятии умер 12-й пациент с коронавирусом. Мужчина скончался накануне, 10 июня.
- 10 июня 2020 года в Республиканской клинической инфекционной больнице умер пациент 63 лёт с туберкулёзом легких, с сопутствующим состоянием после тяжёлой спинальной травмы, инфицированный COVID-19, - сообщили в оперативном штабе.
Как оказалось, этот тот пациент, которого недавно перевезли из Тункинского района с помощью санавиации в отделение реанимации инфекционной больницы.
Тогда министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщила, что у мужчины есть хронические заболевания – у него диагностирована пневмония и туберкулёз.
11-я смерть среди больных, у которых подтверждён диагноз коронавирус, была зафиксирована 4 июня. Умерла 43-летняя женщина, находившаяся на лечении в стационаре по ул. Солнечная, д. 4а, с 21 мая.
В том числе семь суток она провела в отделении реанимации, из них последние четыре дня – на аппарате ИВЛ. У пациентки имелась терминальная хроническая почечная недостаточность. Девять лет она находилась на заместительной почечной терапии методом гемодиализа.
На утро 11 июня в Бурятии 2110 случаев заражения COVID-2019. Поставлен печальный рекорд: за сутки выявили сразу 90 больных.