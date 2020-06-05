Мероприятие проводилось в рамках празднования Дня защиты детей
В Иркутской области подведены итоги фотоконкурса «Дети – национальное достояние России». Он проводился в рамках празднования Международного дня защиты детей. Всего поступило около 500 заявок. Активное участие в нём приняли жители не только Иркутской области, но и других регионов РФ: Башкирии, Татарстана, Удмуртии, Чувашии, Карелии, Марий Эл, Бурятии, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского округов; а также Московской, Самарской, Челябинской, Ростовской, Ленинградской, Нижегородской, Ивановской, Курганской областей; Алтайского, Красноярского и Краснодарского края.
Жюри конкурса подвело итоги и определило 15 лучших фотографий. В первую пятерку вошли: Ирина Белоусова (Черемхово), Иван Красотин (Вологда), Егор Савельев (Ижевск), Алёна Петрова (Иркутск), Полина Сибринина (Челябинск).
Победители конкурса награждаются дипломами и благодарственными письмами. Лучшие работы будут экспонироваться на выставочных площадках Иркутской области. Фотографии будут опубликованы на официальных страницах организаторов и в социальных сетях. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Жительница Иркутской области выиграла межрегиональный фотоконкурс
Общество, Фото:
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