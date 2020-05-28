Театр «Байкал» покажет большой концерт онлайн

Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия
Театр «Байкал» покажет праздничный онлайн-концерт «Уужам буряад». Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия, 30 мая, на YouTube-канале театра.
- «Уужам Буряад» - это всё самое лучшее, чем богата культурная сторона солнечной республики, настоящая палитра танцев, музыки и песен. Предстоящий концерт - это увлекательное путешествие по районам Бурятии, в котором зрители узнают об основных бурятских этносах и их культурных особенностях, - сообщили в минкультуры Бурятии.
Трансляция концерта начнётся в воскресенье, 30 мая в 12:00 и будет доступна в течение суток на YouTube-канале театра.
Возрастное ограничение 6+
Выплаты будут производиться на каждого ребёнка вне зависимости от очерёдности рождения
Верующие смогут присоединиться к ретриту Маани дугана только в Интернете
Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия
16-летний парень живёт самостоятельно, а его холодильник полон продуктов
Летняя оздоровительная компания состоится, но на особых условиях
За сутки выявлено 8,3 тысячи заболевших
Библиотека Бурятии проведёт онлайн-квартирник «Страшные сказки»
В отделе редких и ценных книг Национальной библиотеке есть удивительные экземпляры. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж
В Бурятии прокомментировали предложение о продлении режима самоизоляции до середины июня
«Это работа будущего», - сообщили в Роспотребнадзоре
Её запечатлели на камеру на улице Жердева
Министр здравоохранения Бурятии прокомментировала ситуацию с разницей в статистике смертности
1 июня у военных начинается летний период обучения
Не весь трудовой стаж был внесён для получения страховой пенсии по старости
Кавер-группа «Смак» записала видео для выпускников этого года в Бурятии