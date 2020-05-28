Театр «Байкал» покажет большой концерт онлайн

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Театр «Байкал» покажет праздничный онлайн-концерт «Уужам буряад». Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия, 30 мая, на YouTube-канале театра.- «Уужам Буряад» - это всё самое лучшее, чем богата культурная сторона солнечной республики, настоящая палитра танцев, музыки и песен. Предстоящий концерт - это увлекательное путешествие по районам Бурятии, в котором зрители узнают об основных бурятских этносах и их культурных особенностях, - сообщили в минкультуры Бурятии.Трансляция концерта начнётся в воскресенье, 30 мая в 12:00 и будет доступна в течение суток на YouTube-канале театра.