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Театр «Байкал» покажет большой концерт онлайн

Театр «Байкал» покажет большой концерт онлайн
Общество, 
Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия

Театр «Байкал» покажет праздничный онлайн-концерт «Уужам буряад». Концерт состоится в день рождения Республики Бурятия, 30 мая, на YouTube-канале театра.

- «Уужам Буряад» - это всё самое лучшее, чем богата культурная сторона солнечной республики, настоящая палитра танцев, музыки и песен. Предстоящий концерт - это увлекательное путешествие по районам Бурятии, в котором зрители узнают об основных бурятских этносах и их культурных особенностях, - сообщили в минкультуры Бурятии.

Трансляция концерта начнётся в воскресенье, 30 мая в 12:00 и будет доступна в течение суток на YouTube-канале театра.


Возрастное ограничение 6+

театр "Байкал" концерт
 
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