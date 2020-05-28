Улан-удэнца заставили снести незаконный гараж

Иск о сносе самоволки подала мэрия Улан-Удэ



Судебный пристав в принудительном порядке обязал улан-удэнца снести незаконно возведённый деревянный гараж по улице Банзарова.



В отсутствие разрешительных документов и в нарушение правил пожарной безопасности мужчина пристроил к кладовой деревянный гараж под хранение дров на расстоянии четырёх метров от многоквартирного жилого дома.



Иск в суд подала мэрия Улан-Удэ в связи с тем, что разрешение на строительство гаража у мужчины не было. Суд постановил исковые требования удовлетворить в полном объёме и обязать снести самоволку.



