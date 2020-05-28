Иск о сносе самоволки подала мэрия Улан-Удэ
Судебный пристав в принудительном порядке обязал улан-удэнца снести незаконно возведённый деревянный гараж по улице Банзарова.
В отсутствие разрешительных документов и в нарушение правил пожарной безопасности мужчина пристроил к кладовой деревянный гараж под хранение дров на расстоянии четырёх метров от многоквартирного жилого дома.
Иск в суд подала мэрия Улан-Удэ в связи с тем, что разрешение на строительство гаража у мужчины не было. Суд постановил исковые требования удовлетворить в полном объёме и обязать снести самоволку.
Улан-удэнца заставили снести незаконный гараж
Общество, Фото:
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