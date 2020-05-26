В Бурятии выбрали победителя конкурса «Полицейский дядя Стёпа»
Общественный совет МВД Бурятии назвал имя победителя регионального этапа всероссийского конкурса детского творчества «Полицейский дядя Стёпа». Им стал 11-летний Илья из села Петропавловка Джидинского района, воспитанник Центра дополнительного образования детей. Илья представил рисунок из пластилина «Степан-супермен». Герой работы – сотрудник ДПС - помогает школьнику перейти дорогу.
Работа направлена в МВД России для участия в федеральном туре конкурса. Общественный совет регионального МВД приготовил для мальчика ценный приз.
- Также общественниками отмечены комикс «Случай на дороге» ученика 11 класса Турунтаевской средней школы №1, воспитанника ИЗО-студии Максима и композиция из картона и пластилина «Счастливый перекрёсток» ученицы 5 класса лицея №6 Северобайкальска Ольги, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Всего на суд жюри поступила 71 работа из Улан-Удэ и районов Бурятии. Это композиции из картона и пластилина, светофор-светильник из изолона и гофрированной бумаги, полицейские-матрёшки из папье-маше, фигурки стража правопорядка и патрульной машины из глины, ростовые куклы правоохранителей, рисунки. Активное участие в конкурсе приняли дошкольники. Самому маленькому конкурсанту – 5 лет, старшему – 16.
«Степан-Супермен» из Бурятии может стать лучшим в России
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