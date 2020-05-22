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В Забайкалье скончались 10 пациентов с коронавирусом

В Забайкалье скончались 10 пациентов с коронавирусом
Общество, 
Трое больных умерли за прошедшие сутки

За минувшие сутки скончались три человека в моногоспитале Читы. Заболевание коронавирусной инфекцией у пациентов протекала в тяжёлой форме и было отягчено различной патологией - онкологией и сахарным диабетом. Все скончавшиеся были подключены к аппарату искусственной вентиляции лёгких, сообщили в региональном оперштабе.

На 22 мая в Забайкальском крае зарегистрировано 727 лабораторно подтверждённых случаев заболевания COVID-19, десять летальных случаев. Из числа заболевших 108 детей. Врачи вылечили 341 человека, 10 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, из них трое на ИВЛ, ещё 22 на кислородной поддержке.

В Иркутской области на сегодня уже 958 случаев заражения, из них 95 случаев за последние сутки. Госпитализировано 738 человек, из них 72 из обсерваторов и 298 вахтовиков.

Выздоровело 203 человека, в том числе 26 за последние сутки. Умерло 8 человек, 9 человек скончались от иных заболеваний, не связанных с Covid-19.

В Бурятии на 22 мая зарегистрировано 1124 случаев заболевания коронавирусом. За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 480 человек, в том числе накануне выздоровели ещё 36 пациентов. Также в статистику входят шесть летальных случаев. Остальные проходят лечение.
профилактика коронавирус Иркутская область Забайкальский край
 
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