Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100

Рост числа больных коронавирусом в Бурятии не снижается. За минувшие сутки выявили ещё 34 новых заражённых. Накануне было 1090 случаев заражения COVID-19, на утро 22 мая их число выросло до 1124.
Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, из них по Улан-Удэ – 664 случая.
За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 480 человек, в том числе накануне выздоровели ещё 36 пациентов.
Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля, 14 апреля, 28 апреля, 29 апреля, 8 мая, 13 мая.
Сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 462 больных с коронавирусом. Из них 57 детей (накануне госпитализированных детей было меньше – 54). Состояние детей удовлетворительное, уточняют в республиканском оперштабе.
На амбулаторном лечении находится 176 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.
В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы лежат три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 10 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (днём ранее было 13), из них трое – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» лечатся 37 больных с COVID-19, из них двое в реанимации (оба младше 65 лет), один – на ИВЛ,
В десяти обсерваторах находится 333 человека.
На сегодня круг контактных лиц составляет 1593 человек, все лабораторно обследованы. Продолжается дезинфекция в домашних очагах и по месту работы.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию поступит ещё 25 тысяч респираторов для медиков.
Накануне возбудили уголовное дело на иностранца, кидавшегося камнями в медсестёр обсерватора в Сотниково. К слову, в этом обсерваторе есть мальчик, который живёт один, так как его родителя заразились коронавирусом.
Также накануне была опубликована ориентировка на 17-летнего парня, сбежавшего из инфекционного стационара в Улан-Удэ.
Бурятская предпринимательница, которая первая в республике начала производить защитные костюмы, получила на днях регистрационное удостоверение.