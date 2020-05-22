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Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100

Число заражений коронавирусом в Бурятии превысило 1100
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки COVID-19 подтвердили более чем у 30 человек

Рост числа больных коронавирусом в Бурятии не снижается. За минувшие сутки выявили ещё 34 новых заражённых. Накануне было 1090 случаев заражения COVID-19, на утро 22 мая их число выросло до 1124.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии, из них по Улан-Удэ – 664 случая.

За весь период успешно завершили лечение и выписались из больниц 480 человек, в том числе накануне выздоровели ещё 36 пациентов.

Также в статистику входят шесть летальных случаев, которые произошли 6 апреля14 апреля28 апреля29 апреля8 мая13 мая.

Сегодня проходят лечение в инфекционных стационарах 462 больных с коронавирусом. Из них 57 детей (накануне госпитализированных детей было меньше – 54). Состояние детей удовлетворительное, уточняют в республиканском оперштабе.

На амбулаторном лечении находится 176 больных COVID-19 с лёгким течением заболевания.

В отделении реанимации республиканской инфекционной больницы лежат три тяжёлых взрослых пациента с COVID-19. В стационаре по ул. Солнечная, 4 «а» в отделении реанимации находятся 10 тяжёлых взрослых пациентов с COVID-19 (днём ранее было 13), из них трое – на ИВЛ. В стационаре на ул. Пирогова 30 «а» лечатся 37 больных с COVID-19, из них двое в реанимации (оба младше 65 лет), один – на ИВЛ,

В десяти обсерваторах находится 333 человека.

На сегодня круг контактных лиц составляет 1593 человек, все лабораторно обследованы. Продолжается дезинфекция в домашних очагах и по месту работы.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Бурятию поступит ещё 25 тысяч респираторов для медиков.

Накануне возбудили уголовное дело на иностранца, кидавшегося камнями в медсестёр обсерватора в Сотниково. К слову, в этом обсерваторе есть мальчик, который живёт один, так как его родителя заразились коронавирусом.

Также накануне была опубликована ориентировка на 17-летнего парня, сбежавшего из инфекционного стационара в Улан-Удэ.

Бурятская предпринимательница, которая первая в республике начала производить защитные костюмы, получила на днях регистрационное удостоверение
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