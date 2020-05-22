Бурятский КВНщик менял маски на сигареты





Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Чимит Жамьянов (@chikanya88) 21 Май 2020 в 4:00 PDT



В комментариях зрители поддержали Чимита, назвав такое задание полезным:



«Молодцы! Самое правильное задание!», «Молодцы! Да все бросайте курить и пить! Тогда мир станет намного лучше!», «Красава», «Тува и Бурятия за ЗОЖ», «Надо работать в перчатках ребята, а так молодцы»



К концу видео набралась полная пачка сигарет – всё это Чимит выкинул в мусорную урну. В комментариях зрители поддержали Чимита, назвав такое задание полезным:«Молодцы! Самое правильное задание!», «Молодцы! Да все бросайте курить и пить! Тогда мир станет намного лучше!», «Красава», «Тува и Бурятия за ЗОЖ», «Надо работать в перчатках ребята, а так молодцы»К концу видео набралась полная пачка сигарет – всё это Чимит выкинул в мусорную урну.









Курение вредит вашему здоровью



Бурятский КВНщик и блогер Чимит Жамьянов в своём инстаграм-аккаунте опубликовал видео, как меняет сигареты на одноразовые медицинские маски. Артист вышел на «Арбат» с плакатом «Курение вредит. Меняю маску на сигарету». Такое задание-челлендж Чимит Жамьянов получил от интернет-блогера из Тувы, которую зовут Идегел Хоюгбан.- Идегел, привет. Друзья, всем привет. Я начинаю проходить испытание, задание от своей напарницы Идегел. Я приобрёл маски, одноразовые маски, и сейчас пойдём искать курящих людей, - сказал Чимит Жамьянов.Прохожие охотно меняли сигареты, стики для iqos на средство защиты. Один мужчина вовсе обменял половину пачки сигарет на две маски.