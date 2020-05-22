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Улан-удэнского актёра не утвердили на роль в сериале «Удалёнка»

Улан-удэнского актёра не утвердили на роль в сериале «Удалёнка»
Общество,  Фото:Александра Данилова
Подведены итоги оказавшегося скандальным кастинга в новый сериал «Удалёнка»

Как сообщал «Байкал-Daily», актёр Русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале «Удалёнка». Сериал снимет подмосковный канал «360». 

Улан-удэнец претендовал на роль директора ивент-агентства. Голосование проводилось в онлайн-формате. Также на эту роли претендовали московский актёр и артист из Минска. После объявления о голосовании организаторы кастинга заметили «подозрительную активность» и остановили голосование, обнулив его результаты.

Накануне был объявлен утверждённый состав актёров сериала. В нём не оказалась артиста из Бурятии. Владимир Барташевич уступил москвичу Андрею Носкову.

- Мы получили невероятное количество видеопроб. Спасибо всем за участие, желаем всем удачи и интересных ролей! Приём проб завершён, - сообщили организаторы съёмок.

Итак, утверждённый состав выглядит следующим образом: роль Алёны исполнит Даша Руденок; Альберта сыграет Денис Косяков; директор агентства — Андрей Носков; Олег — Олег Верещагин; бухгалтер — Надежда Подъяпольская; астролог — Ольга Хохлова; Яна — Анжелика Каширина.

Съёмки стартуют в ближайшее время.

По сюжету, Алёна простая подмосковная девушка, которая мечтает переехать в Москву. Она работает в ивент-агентстве и влюблена в ведущего. В связи с коронавирусом и режимом самоизоляции агентство переходит на удалённый режим работы. В центре сюжета нелепые и комичные, драматичные ситуации, в которых оказывается каждый из сотрудников агентства. Действие сериала разворачивается на экранах компьютеров героев. Они пытаются работать на удалёнке и координировать свои действия в видеочатах. Как они будут справляться с отменой заказов? Сможет ли ивент-агентство выжить в условиях самоизоляции и осуществит ли Алена свою мечту?
сериал актеры Русский драмтеатр
 
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