Подведены итоги оказавшегося скандальным кастинга в новый сериал «Удалёнка»
Как сообщал «Байкал-Daily», актёр Русского драматического театра имени Бестужева Владимир Барташевич прошёл первый этап кастинга на роль в новом сериале «Удалёнка». Сериал снимет подмосковный канал «360».
Улан-удэнец претендовал на роль директора ивент-агентства. Голосование проводилось в онлайн-формате. Также на эту роли претендовали московский актёр и артист из Минска. После объявления о голосовании организаторы кастинга заметили «подозрительную активность» и остановили голосование, обнулив его результаты.
Накануне был объявлен утверждённый состав актёров сериала. В нём не оказалась артиста из Бурятии. Владимир Барташевич уступил москвичу Андрею Носкову.
- Мы получили невероятное количество видеопроб. Спасибо всем за участие, желаем всем удачи и интересных ролей! Приём проб завершён, - сообщили организаторы съёмок.
Итак, утверждённый состав выглядит следующим образом: роль Алёны исполнит Даша Руденок; Альберта сыграет Денис Косяков; директор агентства — Андрей Носков; Олег — Олег Верещагин; бухгалтер — Надежда Подъяпольская; астролог — Ольга Хохлова; Яна — Анжелика Каширина.
Съёмки стартуют в ближайшее время.
По сюжету, Алёна простая подмосковная девушка, которая мечтает переехать в Москву. Она работает в ивент-агентстве и влюблена в ведущего. В связи с коронавирусом и режимом самоизоляции агентство переходит на удалённый режим работы. В центре сюжета нелепые и комичные, драматичные ситуации, в которых оказывается каждый из сотрудников агентства. Действие сериала разворачивается на экранах компьютеров героев. Они пытаются работать на удалёнке и координировать свои действия в видеочатах. Как они будут справляться с отменой заказов? Сможет ли ивент-агентство выжить в условиях самоизоляции и осуществит ли Алена свою мечту?
Улан-удэнского актёра не утвердили на роль в сериале «Удалёнка»
Общество, Фото:
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