Итоги голосования, в котором участвовал актёр из Улан-Удэ, обнулили





Владимир Барташевич, фото - Александра Данилова







Улан-удэнский артист пробовался на роль директора ивент-агентства Ивана Ивановича, для этого он снял короткий видеоролик. Выбрать артиста для исполнения роли должны были онлайн-голосованием, оно проводилось в Telegram-канале проекта. За роль боролись три артиста из Москвы, Минска и Улан-Удэ.



Однако вчера во второй половине дня стало известно, что голосование досрочно прервали из-за подозрительной активности, результаты обнулены.



- Друзья, мы заметили подозрительную активность в голосовании по выбору актёра на роль директора агентства. Мы выступаем за честную конкуренцию и вынуждены остановить голосование, обнулив его результаты. Актёра выберет продюсер сериала, - сообщили организаторы кастинга.



На момент остановки голосования Владимир Барташевич был на втором месте с результатом 31%, лидировал московский артист Андрей Носков с результатом 41%, замыкал тройку белорусский актёр Арсений Седов – 28%.



Будет ли новое голосование, и когда именно, пока неизвестно.



Сериал «Удалёнка» будет состоять из шести серий по 10-12 минут. Премьера запланирована на платформе YouTube в первые недели июня. По сюжету, в сериале рассказывается о работе ивент-агентства в условиях режима самоизоляции. Судя по описанию, в сериале несколько героев: подмосковная девушка Алёна, мечтающая переехать в столицу, работница ивент-агентства; 50-летний директор агентства Иван Иванович; Альберт, ведущий мероприятий и астролог Генриетта.



Это будет первый в России сериал, снятый удалённо. Во время всех съёмочных процессов режиссер будет взаимодействовать с актёром удаленно — через Zoom.





