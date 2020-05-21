В Иркутске отменили массовую молитву на праздник Ураза-байрам

К мусульманам с просьбой не собираться обратился лично имам-хатыб мечети



В Иркутске в мечетях не будут проводить традиционную массовую утреннюю молитву в честь празднования религиозного мусульманского праздника Ураза-байрам, который выпадает на 24 мая. Это связано с действующим на территории режимом самоизоляции и запретом на проведение массовых мероприятий, сообщили в пресс-службе мэрии Иркутска.



Имам-хатыб Иркутской Соборной мечети Фарид хазрат Мингалеев призвал всех мусульман с пониманием отнестись к принятым мерам, соблюдать масочный режим и провести празднование Ураза-байрама в удалённом режиме в кругу семьи.



